logo_ukra

BTC/USD

83048

ETH/USD

2565.53

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Краматорськ накрив смертельний удар: щонайменше 12 загиблих
commentss НОВИНИ Всі новини

Краматорськ накрив смертельний удар: щонайменше 12 загиблих

Російська атака забрала життя 12 людей, ще 13 мешканців отримали поранення

8 жовтня 2026, 11:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кількість загиблих внаслідок російського удару по маршрутці у Краматорську зросла до 12 людей. Ще 13 мешканців міста отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. 

Краматорськ накрив смертельний удар: щонайменше 12 загиблих

Удар по Краматорську. Фото: з відкритих джерел

За його словами, російська атака знову завдала смерті мирним жителям Донецької області. Філашкін підкреслив, що за цифрами стоять конкретні людські життя, обірвані в результаті російського обстрілу.    

"12 життів, які Росія забрала за одну хвилину", — написав глава ОВА, закликавши не сприймати подію як чергову суху статистику війни.

Інформація про наслідки удару продовжує уточнюватись. Рятувальні та екстрені служби працюють на місці, а кількість постраждалих може змінитися у міру завершення робіт та надходження нових даних.

Філашкін заявив, що російські атаки містами Донецької області є частиною систематичних ударів, які несуть загрозу насамперед цивільному населенню. За його словами, відповідальність за кожне загибле життя мають понести ті, хто вчиняє та віддає накази про такі атаки.

Глава Донецької ОВВ також звернувся до мешканців регіону із закликом не відкладати евакуацію. Він закликав усіх, хто досі залишається на території Донецької області, переїхати до безпечніших регіонів України.  

Офіційні служби продовжують встановлювати остаточні наслідки російського удару по Краматорську. Рідним та близьким загиблих висловили співчуття.  

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна вдарила одразу по 20 регіонах РФ: до Міноборони РФ зробили заяву.  




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини