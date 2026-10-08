Краматорськ накрив смертельний удар: щонайменше 12 загиблих

Кількість загиблих внаслідок російського удару по маршрутці у Краматорську зросла до 12 людей. Ще 13 мешканців міста отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Удар по Краматорську. Фото: з відкритих джерел

За його словами, російська атака знову завдала смерті мирним жителям Донецької області. Філашкін підкреслив, що за цифрами стоять конкретні людські життя, обірвані в результаті російського обстрілу.

"12 життів, які Росія забрала за одну хвилину", — написав глава ОВА, закликавши не сприймати подію як чергову суху статистику війни.

Інформація про наслідки удару продовжує уточнюватись. Рятувальні та екстрені служби працюють на місці, а кількість постраждалих може змінитися у міру завершення робіт та надходження нових даних.

Філашкін заявив, що російські атаки містами Донецької області є частиною систематичних ударів, які несуть загрозу насамперед цивільному населенню. За його словами, відповідальність за кожне загибле життя мають понести ті, хто вчиняє та віддає накази про такі атаки.

Глава Донецької ОВВ також звернувся до мешканців регіону із закликом не відкладати евакуацію. Він закликав усіх, хто досі залишається на території Донецької області, переїхати до безпечніших регіонів України.

Офіційні служби продовжують встановлювати остаточні наслідки російського удару по Краматорську. Рідним та близьким загиблих висловили співчуття.

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