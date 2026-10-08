Краматорск накрыл смертельный удар: минимум 12 погибших

Количество погибших в результате российского удара по маршрутке в Краматорске возросло до 12 человек. Еще 13 жителей города получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Удар по Краматорску. Фото: из открытых источников

По его словам, российская атака вновь принесла смерть мирным жителям Донецкой области. Филашкин подчеркнул, что за цифрами стоят конкретные человеческие жизни, которые были оборваны в результате российского обстрела.

"12 жизней, которые Россия забрала за одну минуту", — написал глава ОВА, призвав не воспринимать произошедшее как очередную сухую статистику войны.

Информация о последствиях удара продолжает уточняться. Спасательные и экстренные службы работают на месте, а количество пострадавших может измениться по мере завершения работ и поступления новых данных.

Филашкин заявил, что российские атаки по городам Донецкой области являются частью систематических ударов, которые несут угрозу прежде всего гражданскому населению. По его словам, ответственность за каждую погибшую жизнь должны понести те, кто совершает и отдает приказы о таких атаках.

Глава Донецкой ОВА также обратился к жителям региона с призывом не откладывать эвакуацию. Он призвал всех, кто до сих пор остается на территории Донецкой области, переехать в более безопасные регионы Украины.

Официальные службы продолжают устанавливать окончательные последствия российского удара по Краматорску. Родным и близким погибших выразили соболезнования.

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