На віллі Піскуна у Франції провели обшуки: що відомо

Українські ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили про обшуки у Франції в колишнього генпрокурора України Святослава Піскуна.

Святослав Піскун.

Слідчі дії проводили за запитом Державного бюро розслідувань. За інформацією джерел, обшуки проводили у зв'язку із розслідуванням справи щодо олігарха Ігоря Коломойського за підозрою в організації замаху на вбивство адвоката Сергія Карпенка у 2003 році.

За даними ZN.UA, Піскуна підозрюють в отриманні неправомірної вигоди для закриття справи про замах на вбивство. Обшуки проходили 16 грудня на віллі Піскуна у передмісті Ніци, де він мешкає з родиною. А вже 17 грудня слідчі дії провели у нотаріуса, який оформлював угоду з придбання колишнім генпрокурором цієї вілли.

Видання пише, що в будинку Піскуна знайшли "низку надзвичайно цікавих документів". Однак, вони не мають відношення до справи про підозру Коломойському.

У коментарі "Українській правді" ДБР підтвердило обшуки у Піскуна. Там зазначили, що слідчі дії проводили французькі правоохоронці за запитом ДБР.

"У ході проведення обшуків у французької сторони виникли підстави для затримання колишнього генпрокурора", — зазначили в ДБР.

