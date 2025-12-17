На вилле Пискуна во Франции провели обыски: что известно

Украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили об обысках во Франции в бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна.

Святослав Пискун. Фото: из открытых источников

Следственные действия проводились по запросу Государственного бюро расследований. По информации источников, обыски проводились в связи с расследованием дела относительно олигара Игоря Коломойского по подозрению в организации покушения на убийство адвоката Сергея Карпенко в 2003 году.

По данным ZN.UA, Пискуна подозревают в получении неправомерной выгоды для закрытия дела о покушении на убийство. Обыски проходили 16 декабря на вилле Пискуна в пригороде Ниццы, где он проживает с семьей. А уже 17 декабря следственные действия были проведены у нотариуса, который оформлял соглашение по приобретению бывшим генпрокурором этой виллы.

Издание пишет, что в доме Пискуна нашли "ряд чрезвычайно интересных документов". Однако они не имеют отношения к делу о подозрении Коломойскому.

В комментарии "Украинской правде" ГБР подтвердило обыски у Пискуна. Там отметили, что следственные действия проводились французскими правоохранителями по запросу ГБР.

"В ходе проведения обысков у французской стороны возникли основания для задержания бывшего генпрокурора", — отметили в ГБР.

