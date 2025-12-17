logo

BTC/USD

85984

ETH/USD

2818.05

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события На вилле Пискуна во Франции провели обыски: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

На вилле Пискуна во Франции провели обыски: что известно

По данным источников, Пискуна подозревают в получении неправомерной выгоды для закрытия дела о покушении на убийство

17 декабря 2025, 21:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили об обысках во Франции в бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна.

На вилле Пискуна во Франции провели обыски: что известно

Святослав Пискун. Фото: из открытых источников

Следственные действия проводились по запросу Государственного бюро расследований. По информации источников, обыски проводились в связи с расследованием дела относительно олигара Игоря Коломойского по подозрению в организации покушения на убийство адвоката Сергея Карпенко в 2003 году.

По данным ZN.UA, Пискуна подозревают в получении неправомерной выгоды для закрытия дела о покушении на убийство. Обыски проходили 16 декабря на вилле Пискуна в пригороде Ниццы, где он проживает с семьей. А уже 17 декабря следственные действия были проведены у нотариуса, который оформлял соглашение по приобретению бывшим генпрокурором этой виллы.

Издание пишет, что в доме Пискуна нашли "ряд чрезвычайно интересных документов". Однако они не имеют отношения к делу о подозрении Коломойскому.

В комментарии "Украинской правде" ГБР подтвердило обыски у Пискуна. Там отметили, что следственные действия проводились французскими правоохранителями по запросу ГБР.

"В ходе проведения обысков у французской стороны возникли основания для задержания бывшего генпрокурора", — отметили в ГБР.

Как сообщал портал "Комментарии", в Государственной налоговой службе Украины подтвердили, что детективы НАБУ проводили обыски в центральном офисе и нескольких региональных управлениях. Следственные действия прошли, в частности, в ГНС Хмельницкой и Николаевской областей.

По официальной информации налоговой, уголовное производство касается событий, происходивших в течение 2024 года и завершившихся в начале 2025-го. Дело связывают с деятельностью рисковых компаний и вероятными нарушениями в процессе их администрирования. В ведомстве отмечают, что все детали расследования находятся в компетенции правоохранителей. Налоговая служба заявила, что ее руководство и сотрудники сотрудничают с детективами и предоставляют необходимую информацию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zn.ua/ukr/POLITICS/dbr-u-frantsiji-provodit-obshuki-u-ekshenprokurora-piskuna.html
Теги:

Новости

Все новости