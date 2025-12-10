logo_ukra

Що відомо про візит НАБУ до податкової: масштабні обшуки

НАБУ провело масштабні обшуки у центральному апараті ДПС та в регіональних управліннях — у справі про схеми з ризиковими підприємствами

10 грудня 2025, 17:30
У Державній податковій службі України сьогодні підтвердили, що детективи НАБУ проводять обшуки у центральному офісі та в декількох регіональних управліннях. Слідчі дії відбулися зокрема у ДПС Хмельницької та Миколаївської областей.

Що відомо про візит НАБУ до податкової: масштабні обшуки

НАБУ проводить обшуки в податковій

За офіційною інформацією податкової, кримінальне провадження стосується подій, що відбувалися протягом 2024 року і завершилися на початку 2025-го. Справу пов’язують із діяльністю ризикових підприємств та можливими порушеннями у процесі їх адміністрування.

У відомстві зазначають, що всі деталі розслідування перебувають у компетенції правоохоронців. Податкова служба заявила, що її керівництво та співробітники співпрацюють із детективами та надають необхідну інформацію. У ДПС підкреслюють, що відомство працює в рамках закону і відкрите до взаємодії з антикорупційними органами.

Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CEMRXoKfby6fzJZdwZu36PgHr5ieF4nMksjQ6HGsqC8Fn5Z3PC4WsFX3oV5xBA9kl&id=100068639806681
