Що відомо про візит НАБУ до податкової: масштабні обшуки

Ткачова Марія
У Державній податковій службі України сьогодні підтвердили, що детективи НАБУ проводять обшуки у центральному офісі та в декількох регіональних управліннях. Слідчі дії відбулися зокрема у ДПС Хмельницької та Миколаївської областей.
НАБУ проводить обшуки в податковій
За офіційною інформацією податкової, кримінальне провадження стосується подій, що відбувалися протягом 2024 року і завершилися на початку 2025-го. Справу пов’язують із діяльністю ризикових підприємств та можливими порушеннями у процесі їх адміністрування.
У відомстві зазначають, що всі деталі розслідування перебувають у компетенції правоохоронців. Податкова служба заявила, що її керівництво та співробітники співпрацюють із детективами та надають необхідну інформацію. У ДПС підкреслюють, що відомство працює в рамках закону і відкрите до взаємодії з антикорупційними органами.