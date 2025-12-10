Що відомо про візит НАБУ до податкової: масштабні обшуки

У Державній податковій службі України сьогодні підтвердили, що детективи НАБУ проводять обшуки у центральному офісі та в декількох регіональних управліннях. Слідчі дії відбулися зокрема у ДПС Хмельницької та Миколаївської областей.

НАБУ проводить обшуки в податковій

За офіційною інформацією податкової, кримінальне провадження стосується подій, що відбувалися протягом 2024 року і завершилися на початку 2025-го. Справу пов’язують із діяльністю ризикових підприємств та можливими порушеннями у процесі їх адміністрування.

У відомстві зазначають, що всі деталі розслідування перебувають у компетенції правоохоронців. Податкова служба заявила, що її керівництво та співробітники співпрацюють із детективами та надають необхідну інформацію. У ДПС підкреслюють, що відомство працює в рамках закону і відкрите до взаємодії з антикорупційними органами.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у столиці виявили мертвим 41-річного Дмитра Каденюка, сина українського космонавта Леоніда Каденюка. За даними джерел РБК-Україна, тіло знайшла його мати сьогодні вранці у квартирі на площі Лесі Українки. Чоловік лежав біля вхідних дверей із численними порізами, а в руці стискав ніж. Передсмертної записки не знайшли, а характер поранень на початковому етапі викликав питання щодо можливого конфлікту.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, однак згодом поліція повідомила, що попередній аналіз вказує на ознаки самогубства. За інформацією слідства, двері квартири були зачинені зсередини без слідів злому. Також сусіди не чули жодних звуків боротьби чи сторонніх осіб у коридорі.

