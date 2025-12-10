Что известно о визите НАБУ в налоговую: масштабные обыски

Рубрики
В Государственной налоговой службе Украины сегодня подтвердили, что детективы НАБУ проводят обыски в центральном офисе и нескольких региональных управлениях. Следственные действия произошли, в частности, в ГНС Хмельницкой и Николаевской областей.
НАБУ проводит обыски в налоговой
По официальной информации налоговой, уголовное производство касается событий, происходивших в течение 2024 года и завершившихся в начале 2025-го. Дело связывают с деятельностью рисковых компаний и вероятными нарушениями в процессе их администрирования.
В ведомстве отмечают, что все детали расследования находятся в компетенции правоохранителей. Налоговая служба заявила, что ее руководство и сотрудники сотрудничают с детективами и предоставляют необходимую информацию. В ГНС подчеркивают, что ведомство работает в рамках закона и открыто к взаимодействию с антикоррупционными органами.