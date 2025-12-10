Что известно о визите НАБУ в налоговую: масштабные обыски

В Государственной налоговой службе Украины сегодня подтвердили, что детективы НАБУ проводят обыски в центральном офисе и нескольких региональных управлениях. Следственные действия произошли, в частности, в ГНС Хмельницкой и Николаевской областей.

НАБУ проводит обыски в налоговой

По официальной информации налоговой, уголовное производство касается событий, происходивших в течение 2024 года и завершившихся в начале 2025-го. Дело связывают с деятельностью рисковых компаний и вероятными нарушениями в процессе их администрирования.

В ведомстве отмечают, что все детали расследования находятся в компетенции правоохранителей. Налоговая служба заявила, что ее руководство и сотрудники сотрудничают с детективами и предоставляют необходимую информацию. В ГНС подчеркивают, что ведомство работает в рамках закона и открыто к взаимодействию с антикоррупционными органами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в столице обнаружили мертвым 41-летнего Дмитрия Каденюка, сына украинского космонавта Леонида Каденюка. По данным источников РБК-Украина, тело обнаружило его мать сегодня утром в квартире на площади Леси Украинки. Мужчина лежал у входной двери с многочисленными порезами, а в руке сжимал нож. Предсмертная записка не найдена, а характер ранений на начальном этапе вызвал вопрос о возможном конфликте.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве, однако впоследствии полиция сообщила, что предварительный анализ указывает на признаки самоубийства. По информации следствия, двери квартиры были закрыты изнутри без следов взлома. Также соседи не слышали никаких звуков борьбы или посторонних в коридоре.

