Гучна смерть у столиці: поліція встановлює таємничі обставини загибелі Дмитра Каденюка

Ткачова Марія
У столиці виявили мертвим 41-річного Дмитра Каденюка, сина українського космонавта Леоніда Каденюка. За даними джерел РБК-Україна, тіло знайшла його мати сьогодні вранці у квартирі на площі Лесі Українки. Чоловік лежав біля вхідних дверей із численними порізами, а в руці стискав ніж. Передсмертної записки не знайшли, а характер поранень на початковому етапі викликав питання щодо можливого конфлікту.
Дмитро Каденюк
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, однак згодом поліція повідомила, що попередній аналіз вказує на ознаки самогубства. За інформацією слідства, двері квартири були зачинені зсередини без слідів злому. Також сусіди не чули жодних звуків боротьби чи сторонніх осіб у коридорі.
У поліції уточнили, що ніж, яким, ймовірно, були нанесені поранення, загиблий тримав у руці. Остаточні висновки слідства будуть зроблені після проведення експертиз, а всі деталі трагедії наразі встановлюються.