Гучна смерть у столиці: поліція встановлює таємничі обставини загибелі Дмитра Каденюка
commentss НОВИНИ Всі новини

Гучна смерть у столиці: поліція встановлює таємничі обставини загибелі Дмитра Каденюка

У Києві знайшли мертвим сина першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка — обставини його загибелі поки що залишаються суперечливими

10 грудня 2025, 17:12
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У столиці виявили мертвим 41-річного Дмитра Каденюка, сина українського космонавта Леоніда Каденюка. За даними джерел РБК-Україна, тіло знайшла його мати сьогодні вранці у квартирі на площі Лесі Українки. Чоловік лежав біля вхідних дверей із численними порізами, а в руці стискав ніж. Передсмертної записки не знайшли, а характер поранень на початковому етапі викликав питання щодо можливого конфлікту.

Гучна смерть у столиці: поліція встановлює таємничі обставини загибелі Дмитра Каденюка

Дмитро Каденюк

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, однак згодом поліція повідомила, що попередній аналіз вказує на ознаки самогубства. За інформацією слідства, двері квартири були зачинені зсередини без слідів злому. Також сусіди не чули жодних звуків боротьби чи сторонніх осіб у коридорі.

У поліції уточнили, що ніж, яким, ймовірно, були нанесені поранення, загиблий тримав у руці. Остаточні висновки слідства будуть зроблені після проведення експертиз, а всі деталі трагедії наразі встановлюються.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Прилуках Чернігівської області сталася смертельна ДТП за участю поліцейського на авто Mitsubishi Outlander.

За попередніми даними, екіпаж поліції рухався на виклик із увімкненими проблисковими маячками, коли на регульованому пішохідному переході автомобіль збив двох перехожих.
У результаті наїзду загинула дитина, яка від отриманих травм померла на місці. Жінку, що переходила дорогу разом із нею, госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Керівництво Нацполіції одразу відсторонило від служби правоохоронців, які були у складі екіпажу, та повідомило про початок службового розслідування. Обставини ДТП наразі вивчає Державне бюро розслідувань, яке має надати правову оцінку діям поліцейських.



