Громкая смерть в столице: полиция устанавливает таинственные обстоятельства гибели Дмитрия Каденюка

В столице обнаружили мертвым 41-летнего Дмитрия Каденюка, сына украинского космонавта Леонида Каденюка. По данным источников РБК-Украина, тело обнаружило его мать сегодня утром в квартире на площади Леси Украинки. Мужчина лежал у входной двери с многочисленными порезами, а в руке сжимал нож. Предсмертная записка не найдена, а характер ранений на начальном этапе вызвал вопрос о возможном конфликте.

Дмитрий Каденюк

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве, однако впоследствии полиция сообщила, что предварительный анализ указывает на признаки самоубийства. По информации следствия, двери квартиры были закрыты изнутри без следов взлома. Также соседи не слышали никаких звуков борьбы или посторонних в коридоре.

В полиции уточнили, что нож, которым, вероятно, были нанесены ранения, погибший держал в руке. Окончательные выводы следствия будут сделаны после проведения экспертиз, а все детали трагедии устанавливаются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Прилуках Черниговской области произошло смертельное ДТП с участием полицейского на авто Mitsubishi Outlander.





По предварительным данным, экипаж полиции двигался по вызову с включенными проблесковыми маячками, когда на регулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил двух прохожих.

В результате наезда погиб ребенок, который от полученных травм скончался на месте. Женщину, переходившую дорогу вместе с ней, госпитализировали с травмами разной степени тяжести.





Руководство Нацполиции сразу отстранило от службы стражей порядка, находившихся в составе экипажа, и сообщило о начале служебного расследования. Обстоятельства ДТП изучает Государственное бюро расследований, которое должно предоставить правовую оценку действиям полицейских.

