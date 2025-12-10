Смертельна трагедія: поліцейський наїхав на матір з дитиною

У Прилуках Чернігівської області сталася смертельна ДТП за участю поліцейського на авто Mitsubishi Outlander. За попередніми даними, екіпаж поліції рухався на виклик із увімкненими проблисковими маячками, коли на регульованому пішохідному переході автомобіль збив двох перехожих.

Трагічне ДТП з участю поліцейського

У результаті наїзду загинула дитина, яка від отриманих травм померла на місці. Жінку, що переходила дорогу разом із нею, госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Керівництво Нацполіції одразу відсторонило від служби правоохоронців, які були у складі екіпажу, та повідомило про початок службового розслідування. Обставини ДТП наразі вивчає Державне бюро розслідувань, яке має надати правову оцінку діям поліцейських.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у середу у суді відбулося чергове засідання у справі бізнесмена Ігоря Коломойського. Цього разу конвойна служба все ж змогла підготувати транспорт, тож підозрюваного доставили до зали суду без чергових зривів.





Під час засідання Коломойський зробив гучну заяву щодо подій в Ізраїлі. Він повідомив, що 28 листопада там стався замах на його бізнес-партнера Тимура Міндіча. За його словами, нападників уже затримали, а поранення зазнала хатня робітниця. Водночас Коломойський уточнив, що виконавці взагалі переплутали будинок, тому сам Міндіч не постраждав. Однак засідання фактично не просунулось далі: колегія суддів несподівано подала заяву про самовідвід. Причини цього рішення публічно не озвучили. Через це слухання переносять — розгляд справи продовжиться вже завтра, 11 грудня.

