Смертельная трагедия: полицейский наехал на мать с ребёнком
commentss НОВОСТИ Все новости

Смертельная трагедия: полицейский наехал на мать с ребёнком

На Черниговщине служебный автомобиль полиции сбил двух человек на пешеходном переходе — трагедия унесла жизни ребенка

10 декабря 2025, 17:03
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Прилуках Черниговской области произошло смертельное ДТП с участием полицейского на авто Mitsubishi Outlander. По предварительным данным, экипаж полиции двигался по вызову с включенными проблесковыми маячками, когда на регулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил двух прохожих.

Смертельная трагедия: полицейский наехал на мать с ребёнком

Трагическое ДТП с участием полицейского

В результате наезда погиб ребенок, который от полученных травм скончался на месте. Женщину, переходившую дорогу вместе с ней, госпитализировали с травмами разной степени тяжести.



Руководство Нацполиции сразу отстранило от службы стражей порядка, находившихся в составе экипажа, и сообщило о начале служебного расследования. Обстоятельства ДТП изучает Государственное бюро расследований, которое должно предоставить правовую оценку действиям полицейских.

Источник: https://cn.npu.gov.ua/news/u-natspolitsii-rozpochato-sluzhbove-rozsliduvannia-za-faktom-smertelnoi-dtp-u-prylukakh-politseiskykh-vidstoroneno-vid-vykonannia-sluzhbovykh-oboviazkiv
