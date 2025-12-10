Смертельная трагедия: полицейский наехал на мать с ребёнком

В Прилуках Черниговской области произошло смертельное ДТП с участием полицейского на авто Mitsubishi Outlander. По предварительным данным, экипаж полиции двигался по вызову с включенными проблесковыми маячками, когда на регулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил двух прохожих.

Трагическое ДТП с участием полицейского

В результате наезда погиб ребенок, который от полученных травм скончался на месте. Женщину, переходившую дорогу вместе с ней, госпитализировали с травмами разной степени тяжести.









Руководство Нацполиции сразу отстранило от службы стражей порядка, находившихся в составе экипажа, и сообщило о начале служебного расследования. Обстоятельства ДТП изучает Государственное бюро расследований, которое должно предоставить правовую оценку действиям полицейских.

