На українців вже скоро чекає небачений фінансовий шок: до чого готуватися

Після завершення воєнного стану в Україні підвищення тарифів на електроенергію відбуватиметься поступово, а не одноразово. Про це повідомив очільник Комітету економістів України Андрій Новак в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, країна зазнала значних збитків через російські удари по енергетичній інфраструктурі, і ці втрати продовжують зростати.

"Частину витрат на відновлення мереж будь-яка влада змушена буде покривати за рахунок тарифів. Тобто споживачі, як населення, так і бізнес, будуть частково нести ці витрати", — зазначив Новак.

Економіст уточнив, що підвищення тарифів для бізнесу у 2026 році, найімовірніше, пройде у два етапи. Подібний механізм застосовуватимуть і для населення після закінчення війни.

"Не можна уникнути зростання тарифів, адже прямі економічні втрати від бомбардувань дуже великі. Енергетична інфраструктура — дороге задоволення, включно з обладнанням, мережами та всією системою", — додав він.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує складну ситуацію в енергетиці та держбюджеті, що призведе до поступового підвищення тарифів у наступні роки.

Під час війни в Україні діє мораторій на збільшення вартості газу, гарячої води та опалення, проте тарифи на електроенергію та холодну воду не підпадають під ці обмеження.

Як вже писали "Коментарі", цієї зими Київ зіткнеться з серйозними проблемами в енергопостачанні та тривалими відключеннями світла через масштабні удари Росії по критичній інфраструктурі. Місто відчуває дефіцит електроенергії, і хоча енергетики намагаються пом’якшити графіки відключень, ризик нових атак залишається високим, заявив народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко.