Київ остаточно приречений на страшну зиму: у Раді озвучили шокуючу заяву

Цієї зими Київ зіткнеться з серйозними проблемами в енергопостачанні та тривалими відключеннями світла через масштабні удари Росії по критичній інфраструктурі. Місто відчуває дефіцит електроенергії, і хоча енергетики намагаються пом’якшити графіки відключень, ризик нових атак залишається високим, заявив народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко.

Фото: з відкритих джерел

Він пояснив, що через удари під Києвом була пошкоджена ключова трансформаторна підстанція, через що місто не може отримати додаткову потужність. Київ значною мірою залежить від Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій.

"Якщо пошкоджена трансформаторна підстанція, що забезпечує столицю, — а вона знаходиться за 30 км від Києва, — потужність передати неможливо", — зазначив Кучеренко.

За його словами, ситуація у столиці складна: тривалі відключення світла вже стали реальністю, оскільки російські удари вразили ключові підстанції, зокрема ПС "Київська".

"Деякі блоки були серйозно пошкоджені, а місто наразі дефіцитне. Цієї зими кияни будуть відчувати перебої з електрикою, проте графіки відключень можуть варіюватися. Енергетики намагаються їх пом’якшити, поки не станеться новий удар", — підкреслив нардеп.

Водночас директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що хоча локальні тривалі відключення можливі, повністю залишити Україну без електроенергії ворог не зможе.

Як вже писали "Коментарі", спеціальний посланець США Стів Віткофф кілька разів зустрічався з Володимиром Путіним та навіть давав рекомендації російській стороні щодо комунікації з Дональдом Трампом.