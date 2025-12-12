Киев окончательно обречен на страшную зиму: в Раде озвучили шокирующее заявление

Этой зимой Киев столкнется с серьезными проблемами в энергоснабжении и длительными отключениями света из-за масштабных ударов России по критической инфраструктуре. Город испытывает дефицит электроэнергии, и хотя энергетики пытаются смягчить графики отключений, риск новых атак остается высоким, заявил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Фото: из открытых источников

Он объяснил, что из-за ударов под Киевом была повреждена ключевая трансформаторная подстанция, из-за чего город не может получить дополнительную мощность. Киев в значительной степени зависит от Ровенской и Хмельницкой атомных электростанций.

"Если повреждена трансформаторная подстанция, которая обеспечивает столицу, а она находится в 30 км от Киева, мощность передать невозможно", — отметил Кучеренко.

По его словам, ситуация в столице сложная: длительные отключения света уже стали реальностью, поскольку российские удары поразили ключевые подстанции, в частности, ПС "Киевская".

"Некоторые блоки были серьезно повреждены, а город пока дефицитный. Этой зимой киевляне будут ощущать перебои с электричеством, однако графики отключений могут варьироваться. Энергетики пытаются смягчить их, пока не произойдет новый удар", — подчеркнул нардеп.

В то же время, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что хотя локальные длительные отключения возможны, полностью оставить Украину без электроэнергии враг не сможет.

