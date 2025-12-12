logo

Украинцев уже скоро ждет невиданный финансовый шок: к чему готовиться
НОВОСТИ

Украинцев уже скоро ждет невиданный финансовый шок: к чему готовиться

Рост тарифов на электроэнергию для украинцев неизбежен и произойдет в два этапа

12 декабря 2025, 11:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

После завершения военного положения в Украине повышение тарифов на электроэнергию будет происходить постепенно, а не единовременно. Об этом сообщил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире Ранок.LIVE.

Украинцев уже скоро ждет невиданный финансовый шок: к чему готовиться

Фото: из открытых источников

По его словам, страна понесла значительные убытки из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре, и эти потери продолжают расти.

"Часть расходов на восстановление сетей любая власть вынуждена будет покрывать за счет тарифов. То есть потребители как населения, так и бизнес будут частично нести эти расходы", — отметил Новак.

Экономист уточнил, что повышение тарифов для бизнеса в 2026 году, вероятнее всего, пройдет в два этапа. Подобный механизм будет применяться и для населения после окончания войны.

"Нельзя избежать роста тарифов, ведь прямые экономические потери от бомбардировок очень велики. Энергетическая инфраструктура — дорогое удовольствие, включая оборудование, сети и всю систему", — добавил он.

Напомним, Национальный банк прогнозирует сложную ситуацию в энергетике и госбюджете, что приведет к постепенному повышению тарифов в последующие годы.

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение стоимости газа, горячей воды и отопления, однако тарифы на электроэнергию и холодную воду не подпадают под эти ограничения.

Как уже писали "Комментарии", этой зимой Киев столкнется с серьезными проблемами в энергоснабжении и длительными отключениями света из-за масштабных ударов России по критической инфраструктуре. Город испытывает дефицит электроэнергии, и хотя энергетики пытаются смягчить графики отключений, риск новых атак остается высоким, заявил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко.



