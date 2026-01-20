logo_ukra

На тлі суперечок США та ЄС з'явився тривожний прогноз щодо долара та євро: яка валюта злетить
На тлі суперечок США та ЄС з'явився тривожний прогноз щодо долара та євро: яка валюта злетить

Жорстка риторика Дональда Трампа змушує Європу задуматися про перегляд інвестицій у США та змінює баланс на валютних ринках

20 січня 2026, 07:10
Автор:
Кравцев Сергей

Жорстка торговельна політика США щодо європейських країн на тлі конфлікту навколо Гренландії здатна спровокувати перерозподіл глобальних фінансових потоків та змінити розстановку сил на валютних ринках. Насамперед під тиском може опинитися долар, тоді як позиції євро, навпаки, мають шанси на зміцнення, пише Bloomberg.

На тлі суперечок США та ЄС з'явився тривожний прогноз щодо долара та євро: яка валюта злетить

Долар та євро. Фото: із відкритих джерел

Торгові погрози президента США Дональда Трампа на адресу урядів ЄС посилюють можливість перегляду інвестиційної стратегії європейських країн. Йдеться про можливе скорочення вкладень Європи в американські активи, що, на думку аналітиків, може надати додаткову підтримку єдиній валюті. Про це заявив глобальний керівник відділу валютних досліджень Deutsche Bank Джордж Саравелос.

За його словами, на тлі серйозних геоекономічних потрясінь усередині західного альянсу стає все менш очевидним, чому Європа має зберігати статус ключового кредитора США. Останні події, зазначив експерт, здатні прискорити процес ребалансування долара та змінити традиційні фінансові зв'язки між регіонами.

Додатковим чинником на користь євро може стати посилення політичної консолідації країн ЄС у відповідь на нові тарифи США, пов'язані з ситуацією навколо Гренландії. Це вказує на те, що тиск на європейську валюту по відношенню до долара може мати лише короткостроковий характер.

На початку тижня євро демонстрував зниження, проте згодом зміцнився на 0,2% і торгувався поблизу позначки 1,1619 долара. Водночас ф'ючерси на американські та європейські фондові індекси пішли у мінус. Саравелос також наголосив, що за рекордно низької чистої міжнародної інвестиційної позиції США взаємозалежність фінансових ринків Європи та Америки досягла історичного максимуму. За його прогнозом, саме використання капіталу як інструменту тиску, а не торговельних потоків, може завдати ринкам найбільшої шкоди.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп готовий підвищувати ставки у питанні Гренландії: які наслідки для Європи та України.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-18/euro-pain-from-trump-limited-by-us-asset-exposure-deutsche-says
