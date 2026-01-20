На фоне споров США и ЕС появился тревожный прогноз по доллару и евро: какая валюта взлетит

Жесткая торговая политика США в отношении европейских стран на фоне конфликта вокруг Гренландии способна спровоцировать перераспределение глобальных финансовых потоков и изменить расстановку сил на валютных рынках. В первую очередь под давлением может оказаться доллар, тогда как позиции евро, напротив, имеют шансы на укрепление, пишет Bloomberg.

Торговые угрозы президента США Дональда Трампа в адрес правительств ЕС усиливают вероятность пересмотра инвестиционной стратегии европейских стран. Речь идет о возможном сокращении вложений Европы в американские активы, что, по мнению аналитиков, может оказать дополнительную поддержку единой валюте. Об этом заявил глобальный руководитель отдела валютных исследований Deutsche Bank Джордж Саравелос.

По его словам, на фоне серьезных геоэкономических потрясений внутри западного альянса становится все менее очевидно, почему Европа должна сохранять статус ключевого кредитора США. Последние события, отметил эксперт, способны ускорить процесс ребалансировки доллара и изменить традиционные финансовые связи между регионами.

Дополнительным фактором в пользу евро может стать усиление политической консолидации стран ЕС в ответ на возможные новые тарифы США, связанные с ситуацией вокруг Гренландии. Это указывает на то, что давление на европейскую валюту по отношению к доллару может носить лишь краткосрочный характер.

В начале недели евро демонстрировал снижение, однако затем укрепился на 0,2% и торговался вблизи отметки 1,1619 доллара. Одновременно фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы ушли в минус. Саравелос также подчеркнул, что при рекордно низкой чистой международной инвестиционной позиции США взаимозависимость финансовых рынков Европы и Америки достигла исторического максимума. По его прогнозу, именно использование капитала как инструмента давления, а не торговые потоки, может нанести рынкам наибольший ущерб.

