На Полтавщині затримали скандального військового-втікача «Полтавського палія»

У Полтавській області під час розшукових дій представники Військової служби правопорядку (ВСП) спільно із Нацполіцією затримали військовослужбовця, який втік зі своєї частини. Окрім самовільного залишення частини (СЗЧ), чоловік поширював в інтернеті погрози у бік колег по службі.

Віталій Чепурко - "Полтавський палій"

"Чоловік є фігурантом резонансних відео, — повідомили у пресслужбі ВСП у ЗСУ, — відомий у медіапросторі як "Полтавський палій"". Військові правоохоронці з'ясували, що затриманий через соціальні мережі здійснював публічні заклики до насильства та погрожував вчиненням терористичного акту щодо інших армійців.

Правопорушника оперативно доставили до місцевого зонального відділу ВСП для з'ясування усіх деталей інциденту.

"Військовослужбовцю доведено його права, — зазначили у відомстві, — роз’яснено норми законодавства щодо відповідальності за вчинення СЗЧ в умовах воєнного стану". Порушнику також розповів про передбачений законом механізм повернення до служби та відновлення свого правового статусу.

Наразі правоохоронці готують усі зібрані документи для направлення до органів досудового розслідування.

"Представниками ДБР здійснюється вивчення всіх зібраних матеріалів, — підсумували у Військовій службі правопорядку, додавши: — Тривають слідчі дії". Після аналізу матеріалів діям затриманого нададуть остаточну правову оцінку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Віталій Чепурко, відомий як "полтавський палій" заявив, що самовільно залишив військову частину та нібито має намір підпалити обласний територіальний центр комплектування у Полтавській області.



