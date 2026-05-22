76718

2118.04

44.26

51.33

Главная Новости Общество события На Полтавщине задержали скандального беглого военного «Полтавского поджигателя»
На Полтавщине задержали скандального беглого военного «Полтавского поджигателя»

Задержание фигуранта резонансных видео: ВСП передает дело «Полтавского поджигателя» в ГБР

22 мая 2026, 18:39
В Полтавской области во время розыскных действий представители Военной службы правопорядка (ВСП) совместно с Нацполицией задержали бежавшего из своей части военнослужащего. Кроме самовольного ухода из части (СЗЧ), мужчина распространял в интернете угрозы в сторону коллег по службе.

Виталий Чепурко - "Полтавский поджегатель"

"Мужчина является фигурантом резонансных видео, — сообщили в пресс-службе ВСП в ВСУ, — известен в медиапространстве как "Полтавский поджигатель"". Военные правоохранители выяснили, что задержанный через социальные сети осуществлял публичные призывы к насилию и угрожал совершением террористического акта в отношении других армейцев.

Правонарушитель оперативно доставлен в местный зональный отдел ВСП для выяснения всех деталей инцидента.

"Военнослужащему доказаны его права, — отметили в ведомстве, — разъяснены нормы законодательства об ответственности за совершение СЗЧ в условиях военного положения". Нарушителю также рассказал о предусмотренном законом механизме возвращения к службе и восстановлении своего правового статуса.

Правоохранители готовят все собранные документы для направления в органы досудебного расследования.

"Представителями ГБР осуществляется изучение всех собранных материалов, — подытожили в Военной службе правопорядка, добавив: — Продолжаются следственные действия". После анализа материалов действиям задержанного дадут окончательную правовую оценку.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Виталий Чепурко, известный как "полтавский поджигатель", заявил, что самовольно покинул воинскую часть и якобы намерен поджечь областной территориальный центр комплектования в Полтавской области.



