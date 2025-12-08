На межі повного блекауту чи шанс на покращення: Укренерго вперше пояснило реальний стан мереж

Ситуація в енергосистемі України після восьмого масштабного ракетно-дронового удару Росії залишається напруженою, однак контрольованою. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко.

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

За його словами, енергетики цілодобово відновлюють пошкоджені об’єкти генерації та лінії електропередач. Наразі по всій країні для промислових споживачів діють обмеження потужності – п’ять черг у максимальному режимі. Для населення застосовуються погодинні відключення у межах 2,5–3 черг, а промисловість може відключатися до чотирьох черг.

Зайченко підкреслив, що уряд і оператор системи роблять усе, аби стримувати кількість черг на рівні трьох для всіх категорій споживачів. Водночас перспектива покращення ситуації існує.

"Триває масштабна робота на рівні уряду й місцевої влади для введення в дію розподіленої генерації. Промислові підприємства мають оптимізувати споживання. Звертаюся і до побутових користувачів – у цей надскладний час також зменшити використання електроенергії. Це знизить навантаження на систему й дозволить скоротити обсяги відключень", — наголосив керівник "Укренерго".

Він додав, що після відновлення пошкоджених мереж і генеруючих потужностей компанія оперативно інформуватиме про зміни, а споживачі побачать покращення у нових графіках відключень.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські терористичні війська зосереджують удари переважно на великих енергетичних підприємствах, що розташовані на значній відстані від лінії фронту. Малі та середні генерувальні об’єкти майже не потрапляють під обстріли, оскільки їхнє ураження не дає відчутного ефекту для енергосистеми. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова парламентського Комітету з питань енергетики Андрій Герус.



