logo_ukra

BTC/USD

91980

ETH/USD

3142.49

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події На межі повного блекауту чи шанс на покращення: Укренерго вперше пояснило реальний стан мереж
commentss НОВИНИ Всі новини

На межі повного блекауту чи шанс на покращення: Укренерго вперше пояснило реальний стан мереж

«Укренерго» попереджає про вирішальні дні після нової масованої атаки РФ

8 грудня 2025, 14:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ситуація в енергосистемі України після восьмого масштабного ракетно-дронового удару Росії залишається напруженою, однак контрольованою. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко.

На межі повного блекауту чи шанс на покращення: Укренерго вперше пояснило реальний стан мереж

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

За його словами, енергетики цілодобово відновлюють пошкоджені об’єкти генерації та лінії електропередач. Наразі по всій країні для промислових споживачів діють обмеження потужності – п’ять черг у максимальному режимі. Для населення застосовуються погодинні відключення у межах 2,5–3 черг, а промисловість може відключатися до чотирьох черг.

Зайченко підкреслив, що уряд і оператор системи роблять усе, аби стримувати кількість черг на рівні трьох для всіх категорій споживачів. Водночас перспектива покращення ситуації існує.

"Триває масштабна робота на рівні уряду й місцевої влади для введення в дію розподіленої генерації. Промислові підприємства мають оптимізувати споживання. Звертаюся і до побутових користувачів – у цей надскладний час також зменшити використання електроенергії. Це знизить навантаження на систему й дозволить скоротити обсяги відключень", — наголосив керівник "Укренерго".

Він додав, що після відновлення пошкоджених мереж і генеруючих потужностей компанія оперативно інформуватиме про зміни, а споживачі побачать покращення у нових графіках відключень.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські терористичні війська зосереджують удари переважно на великих енергетичних підприємствах, що розташовані на значній відстані від лінії фронту. Малі та середні генерувальні об’єкти майже не потрапляють під обстріли, оскільки їхнє ураження не дає відчутного ефекту для енергосистеми. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова парламентського Комітету з питань енергетики Андрій Герус.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини