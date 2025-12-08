На грани полного блекаута или шанса на улучшение: Укрэнерго впервые объяснило реальное состояние сетей

Ситуация в энергосистеме Украины после восьмого масштабного ракетно-дронового удара России остается напряженной, однако контролируемой. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Отключение света. Фото: из открытых источников

По его словам, энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденные объекты генерации и электропередачи. По всей стране для промышленных потребителей действуют ограничения мощности – пять очередей в максимальном режиме. Для населения применяются повременные отключения в пределах 2,5-3 очередей, а промышленность может отключаться до четырех очередей.

Зайченко подчеркнул, что правительство и оператор системы делают все, чтобы сдерживать количество очередей на уровне трех для всех категорий потребителей. В то же время, перспектива улучшения ситуации существует.

"Продолжается масштабная работа на уровне правительства и местных властей для введения в действие распределенной генерации. Промышленные предприятия должны оптимизировать потребление. Обращаюсь и к бытовым пользователям – в это сверхсложное время также снизить использование электроэнергии. Это снизит нагрузку на систему и позволит сократить объемы отключений", — подчеркнул руководитель "Укрэнерго".

Он добавил, что после восстановления поврежденных сетей и генерирующих мощностей компания будет оперативно информировать об изменениях, а потребители увидят улучшение новых графиков отключений.

