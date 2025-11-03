У зв`язку з впровадженням цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES) можливе сповільнення пропуску громадян через п/п "Ягодин — Дорогуськ" та "Устилуг — Зосин". Про це повідомляють у Державній митній службі України.

На кордоні з Польщею утворюються черги: що відомо

"Починаючи з 3 листопада 2025 року, тобто відтепер, усі подорожні, які перетинатимуть кордон через зазначені пункти пропуску з польського боку повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти. Це передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних: фотографування та зняття відбитків пальців. Для дітей до 12 років відбитки не потрібні. Під час наступних в'їздів біометричні дані будуть звірятися з уже наявною цифровою інформацією Шенгену ", – зазначають митники.

Упровадження системи на першопочатку може призвести до збільшення часу, необхідного для контрольних процедур. Тому там рекомендують планувати поїздки з більшим запасом часу або обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску.

Зорієнтуватися в ситуації вам допоможе спеціальна карта Держмитслужби, яка відображає стан черг у пунктах пропуску на кордоні України.

