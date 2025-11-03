В связи с внедрением цифровой Системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES) возможно замедление пропуска граждан через п/п "Ягодин — Дорогуск" и "Устилуг — Зосин". Об этом сообщается в Государственной таможенной службе Украины.

На границе с Польшей образуются очереди: что известно

"Начиная с 3 ноября 2025 года, то есть отныне, все путешественники, которые будут пересекать границу через указанные пункты пропуска с польской стороны, должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у работника пограничного караула. Это подразумевает сканирование паспорта и сбор биометрических данных: фотографирование и снятие отпечатков пальцев. Для детей до 12 лет отпечатки не требуются. Во время следующих въездов биометрические данные будут сверяться с уже имеющейся цифровой информацией Шенгена ", – отмечают таможенники.

Внедрение системы вначале может привести к увеличению времени, необходимого для контрольных процедур. Поэтому там рекомендуют планировать поездки с большим запасом времени или выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска.

Сориентироваться в ситуации вам поможет специальная карта Гостаможслужбы, отражающая состояние очередей в пунктах пропуска на границе Украины .

