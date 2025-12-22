Через різдвяні та новорічні свята, удвічі зріс пасажиропотік на державному кордоні. Найбільші черги на межі з Польщею. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко та розповів про ситуацію на кордоні та які дати для перетину обрати на свята.

На кордоні справжній колапс: стояти доведеться не одну годину

"50% від всього загального пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею, де фіксуються найбільші черги. І фактично немає, напевно, зараз жодного пункту пропуску, який би не мав черг. Найбільш завантаженими на кордоні з Польщею є пункти пропуску Шегіні, Краківець, Устилуг", — зазначає Андрій Демченко.

Протягом всього новорічно-різдвяного періоду варто закладати собі більше часу на перетин кордону, бо це може зайняти не одну годину, наголошує він.

А от 25 грудня і 1 січня пасажиропотік буде значно меншим, додає Демченко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українська синоптикиня оприлюднила прогноз погоди на понеділок, 22 грудня, і він несе як спокій, так і попередження для тих, хто вже планує святкові вихідні. Початок тижня в Україні буде схожим на сьогоднішню неділю: без серйозних опадів, хіба легка мряка, вдень температура близько нуля. На півдні повітря прогріється до +3…+8 градусів, пише Наталка Діденко в своїх соцмережах.

Але найцікавіше — учора було зимове сонцестояння. Саме воно символізує, що після найтемнішого дня року сонце починає повертати на літо, а значить, весна вже на горизонті. Та попри це, традиційне "зима на мороз" не зрадить: справжнє похолодання прийде на Святвечір та Різдво, 24–25 грудня.