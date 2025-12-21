Понеділок без істотних опадів, але вже на Різдво діставайте шуби — прогноз синоптикині

Українська синоптикиня оприлюднила прогноз погоди на понеділок, 22 грудня, і він несе як спокій, так і попередження для тих, хто вже планує святкові вихідні. Початок тижня в Україні буде схожим на сьогоднішню неділю: без серйозних опадів, хіба легка мряка, вдень температура близько нуля. На півдні повітря прогріється до +3…+8 градусів, пише Наталка Діденко в своїх соцмережах.

Аномально тепла погода цього грудня змушує замислитися: чи справді наближається справжня зима?

Але найцікавіше — сьогодні зимове сонцестояння. Саме воно символізує, що після найтемнішого дня року сонце починає повертати на літо, а значить, весна вже на горизонті. Та попри це, традиційне "зима на мороз" не зрадить: справжнє похолодання прийде на Святвечір та Різдво, 24–25 грудня.

Отже, понеділок та вівторок ще радуватимуть українців відносно теплою погодою, але вже на свята варто готуйтеся до морозів та зимової атмосфери, яка відповідає законам природи. Така зміна температури буде особливо відчутною в центральних та північних областях.

Синоптикиня радить: скористайтеся теплими днями на початку тижня для прогулянок і підготовки до свят, адже справжня зима не забариться.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, що у той час, коли Україну зовсім не балує груднева погода зі снігом, Північ Саудівської Аравії на кілька днів перетворилася на зимову казку. Там випав сніг, укривши гірські схили, пустельні рівнини та піщані дюни. Найбільше уваги привернув регіон Табук на північному заході країни. Саме тут, на горі Джебель-ель-Лавз сніг укрив вершини на висоті близько 2580 метрів над рівнем моря. Зазвичай коричнево-золоті ландшафти Аравійського півострова цього разу нагадують радше Альпи, ніж пустелю.