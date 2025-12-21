logo

Понедельник без существенных осадков, но уже на Рождество доставайте шубы - прогноз синоптикини
commentss НОВОСТИ Все новости

Понедельник без существенных осадков, но уже на Рождество доставайте шубы - прогноз синоптикини

22 декабря обещает относительное тепло, но уже праздников украинцев ждут настоящие зимние сюрпризы.

21 декабря 2025, 14:45
Автор:
avatar

Проніна Анна

Украинская синоптикиня обнародовала прогноз погоды на понедельник, 22 декабря, и он несет как покой, так и предупреждение для тех, кто уже планирует праздничные выходные. Начало недели в Украине будет похоже на сегодняшнее воскресенье : без серьезных осадков, разве легкая морось, днем температура около нуля. На юге воздух прогреется до 3…8 градусов, пишет Наталья Диденко в своих соцсетях.

Понедельник без существенных осадков, но уже на Рождество доставайте шубы - прогноз синоптикини

Аномально тёплая погода в этом декабре заставляет задуматься: действительно ли приближается настоящая зима?

Но самое интересное – сегодня зимнее солнцестояние . Именно оно символизирует, что после самого темного дня года солнце начинает поворачивать на лето , а значит, весна уже на горизонте. Но, несмотря на это, традиционная "зима на мороз" не изменит: настоящее похолодание придет на Сочельник и Рождество , 24–25 декабря.

Итак, понедельник и вторник еще будут радовать украинцев относительно теплой погодой, но уже на праздники стоит готовьтесь к морозам и зимней атмосфере , соответствующей законам природы. Такое изменение температуры будет особенно ощутимым в центральных и северных областях.

Синоптикиня советует: воспользуйтесь теплыми днями в начале недели для прогулок и подготовки к праздникам, ведь настоящая зима не заставит себя ждать .

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал , что в то время, когда Украину совсем не балует декабрьская погода со снегом, Север Саудовской Аравии на несколько дней превратился в зимнюю сказку. Там выпал снег, укрыв горные склоны, пустынные равнины и песчаные дюны. Наибольшее внимание привлек регион Табук на северо-западе страны. Именно здесь, на горе Джебель-эль-Лавз, снег покрыл вершины на высоте около 2580 метров над уровнем моря. Обычно коричнево-золотые ландшафты Аравийского полуострова напоминают скорее Альпы, чем пустыню.



