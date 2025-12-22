Из-за рождественских и новогодних праздников, вдвое вырос пассажиропоток на государственной границе. Самые большие очереди на границе с Польшей. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко и рассказал о ситуации на границе и которые дать для пересечения выбрать на праздники.

На границе настоящий коллапс: стоять придется не один час

"50% от всего общего пассажиропотока приходится на границу с Польшей, где фиксируются самые большие очереди. И фактически нет, наверное, сейчас ни одного пункта пропуска, который не имел бы очередей. Наиболее загруженными на границе с Польшей пункты пропуска Шегини, Краковец, Устилуг", — отмечает Андрей Демченко.

В течение всего новогодне-рождественского периода стоит закладывать больше времени на пересечение границы, так как это может занять не один час, отмечает он.

А вот 25 декабря и 1 января пассажиропоток будет значительно меньше, добавляет Демченко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинская синоптик обнародовала прогноз погоды на понедельник, 22 декабря, и он несет как покой, так и предупреждение для тех, кто уже планирует праздничные выходные. Начало недели в Украине будет похоже на сегодняшнее воскресенье: без серьезных осадков, разве легкая морось, днем температура около нуля. На юге воздух прогреется до 3…8 градусов, пишет Наталья Диденко в своих соцсетях.

Но самое интересное – вчера было зимнее солнцестояние. Именно оно символизирует, что после самого темного дня года солнце начинает возвращать на лето, а значит, весна уже на горизонте. Но, несмотря на это, традиционная "зима на мороз" не изменит: настоящее похолодание придет на Сочельник и Рождество, 24–25 декабря.