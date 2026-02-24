На цю людину точно ніколи не подумаєш: хто допоміг ліквідувати наркобарона Мексики Ель Менчо

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Ліквідувати очільника картелю Jalisco New Generation Cartel — Немесіо Осегера Сервантеса, відомого як Ель Менчо, вдалося завдяки інформації, отриманій від довіреної особи його коханки.
Ліквідувати наркобарона Максими Ель Менчо допомогла його коханка
Про це під час брифінгу повідомив міністр оборони Мексики Рікардо Тревілья.
За його словами, спецоперацію в штаті Халіско було сплановано після отримання розвідданих про місце перебування наркобарона. Під час рейду члени картелю відкрили вогонь по силах безпеки, перестрілка перемістилася до комплексу будинків у лісистій місцевості. Ель Менчо отримав поранення і помер дорогою.
Після його загибелі в країні спалахнула хвиля насильства: прихильники картелю блокували дороги та підпалювали автомобілі.
За останніми даними, загинули 30 членів угруповання, щонайменше 70 осіб затримані. Серед правоохоронців — 25 загиблих, повідомляє Reuters.
Ель Менчо вважався одним із найвпливовіших і найжорстокіших наркобаронів Мексики, а його картель — одним із найпотужніших злочинних угруповань країни.