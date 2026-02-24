На цю людину точно ніколи не подумаєш: хто допоміг ліквідувати наркобарона Мексики Ель Менчо

Ліквідувати очільника картелю Jalisco New Generation Cartel — Немесіо Осегера Сервантеса, відомого як Ель Менчо, вдалося завдяки інформації, отриманій від довіреної особи його коханки.

Ліквідувати наркобарона Максими Ель Менчо допомогла його коханка

Про це під час брифінгу повідомив міністр оборони Мексики Рікардо Тревілья.

За його словами, спецоперацію в штаті Халіско було сплановано після отримання розвідданих про місце перебування наркобарона. Під час рейду члени картелю відкрили вогонь по силах безпеки, перестрілка перемістилася до комплексу будинків у лісистій місцевості. Ель Менчо отримав поранення і помер дорогою.

Після його загибелі в країні спалахнула хвиля насильства: прихильники картелю блокували дороги та підпалювали автомобілі.

За останніми даними, загинули 30 членів угруповання, щонайменше 70 осіб затримані. Серед правоохоронців — 25 загиблих, повідомляє Reuters.

Ель Менчо вважався одним із найвпливовіших і найжорстокіших наркобаронів Мексики, а його картель — одним із найпотужніших злочинних угруповань країни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у місті Гвадалахара, що в штаті Халіско, оголосили режим "Червоний код" небезпеки. Через це аеропорт тимчасово закритий, а туристи не можуть залишити регіон. Російські канали блогерів киплять та бʼють тривогу.

За словами очевидців, у місті перекрито дороги, триває масштабна спецоперація із затримання ймовірного представника наркокартелю. Місцева влада зупинила громадський транспорт, частина підприємств закрилася. Жителям і туристам рекомендували не залишати домівки та готелі, про це розповіла росіянка, як очевидиця подій. Як повідомляють місцеві ЗМІ, трансляція подій ведеться в режимі реального часу.

