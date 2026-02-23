Росіяни бʼються в істериці: що відбувається у Мексиці

У місті Гвадалахара, що в штаті Халіско, оголосили режим "Червоний код" небезпеки. Через це аеропорт тимчасово закритий, а туристи не можуть залишити регіон. Російські канали блогерів киплять та бʼють тривогу.

Російські туристи у Мексиці

За словами очевидців, у місті перекрито дороги, триває масштабна спецоперація із затримання ймовірного представника наркокартелю. Місцева влада зупинила громадський транспорт, частина підприємств закрилася. Жителям і туристам рекомендували не залишати домівки та готелі, про це розповіла росіянка, як очевидиця подій.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, трансляція подій ведеться в режимі реального часу.

Державний департамент США закликав американців щонайменше у п’яти штатах Мексики негайно укритися в безпечних місцях і дотримуватися вказівок місцевої влади.

Наразі офіційної інформації про строки відновлення роботи аеропорту немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Мексиці під час військової операції в штаті Халіско ліквідували одного з найрозшукуваніших наркобаронів країни — Немесіо Осегера Сервантес, відомого як "Ель Менчо". Про це повідомляє Sky News із посиланням на мексиканську владу.

"Ель Менчо" очолював Jalisco New Generation Cartel (CJNG) — одну з найпотужніших злочинних структур Мексики, яка, за даними правоохоронців, мала вплив у всіх 50 штатах США та була ключовим постачальником кокаїну, метамфетаміну й фентанілу на американський ринок. За його затримання США оголошували винагороду у $15 млн. Раніше адміністрація Дональда Трампа внесла угруповання до переліку іноземних терористичних організацій.

