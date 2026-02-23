logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Росіяни бʼються в істериці: що відбувається у Мексиці
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни бʼються в істериці: що відбувається у Мексиці

У мексиканському штаті Халіско оголосили режим «Червоний код», через що туристи не можуть вилетіти з Гвадалахари

23 лютого 2026, 03:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У місті Гвадалахара, що в штаті Халіско, оголосили режим "Червоний код" небезпеки. Через це аеропорт тимчасово закритий, а туристи не можуть залишити регіон. Російські канали блогерів киплять та бʼють тривогу.

Росіяни бʼються в істериці: що відбувається у Мексиці

Російські туристи у Мексиці

За словами очевидців, у місті перекрито дороги, триває масштабна спецоперація із затримання ймовірного представника наркокартелю. Місцева влада зупинила громадський транспорт, частина підприємств закрилася. Жителям і туристам рекомендували не залишати домівки та готелі, про це розповіла росіянка, як очевидиця подій.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, трансляція подій ведеться в режимі реального часу.

Державний департамент США закликав американців щонайменше у п’яти штатах Мексики негайно укритися в безпечних місцях і дотримуватися вказівок місцевої влади.

Наразі офіційної інформації про строки відновлення роботи аеропорту немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Мексиці під час військової операції в штаті Халіско ліквідували одного з найрозшукуваніших наркобаронів країни — Немесіо Осегера Сервантес, відомого як "Ель Менчо". Про це повідомляє Sky News із посиланням на мексиканську владу.
"Ель Менчо" очолював Jalisco New Generation Cartel (CJNG) — одну з найпотужніших злочинних структур Мексики, яка, за даними правоохоронців, мала вплив у всіх 50 штатах США та була ключовим постачальником кокаїну, метамфетаміну й фентанілу на американський ринок. За його затримання США оголошували винагороду у $15 млн. Раніше адміністрація Дональда Трампа внесла угруповання до переліку іноземних терористичних організацій.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/bazabazon/44248
Теги:

Новини

Всі новини