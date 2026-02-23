Росіяни бʼються в істериці: що відбувається у Мексиці

Рубрики
Ткачова Марія
У місті Гвадалахара, що в штаті Халіско, оголосили режим "Червоний код" небезпеки. Через це аеропорт тимчасово закритий, а туристи не можуть залишити регіон. Російські канали блогерів киплять та бʼють тривогу.
Російські туристи у Мексиці
За словами очевидців, у місті перекрито дороги, триває масштабна спецоперація із затримання ймовірного представника наркокартелю. Місцева влада зупинила громадський транспорт, частина підприємств закрилася. Жителям і туристам рекомендували не залишати домівки та готелі, про це розповіла росіянка, як очевидиця подій.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, трансляція подій ведеться в режимі реального часу.
Державний департамент США закликав американців щонайменше у п’яти штатах Мексики негайно укритися в безпечних місцях і дотримуватися вказівок місцевої влади.
Наразі офіційної інформації про строки відновлення роботи аеропорту немає.