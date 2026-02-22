Спецоперація: ліквідували найнебезпечну людину Мексики

У Мексиці під час військової операції в штаті Халіско ліквідували одного з найрозшукуваніших наркобаронів країни — Немесіо Осегера Сервантес, відомого як "Ель Менчо". Про це повідомляє Sky News із посиланням на мексиканську владу.

Загибель наркобарона «Ель Менчо»

"Ель Менчо" очолював Jalisco New Generation Cartel (CJNG) — одну з найпотужніших злочинних структур Мексики, яка, за даними правоохоронців, мала вплив у всіх 50 штатах США та була ключовим постачальником кокаїну, метамфетаміну й фентанілу на американський ринок. За його затримання США оголошували винагороду у $15 млн. Раніше адміністрація Дональда Трампа внесла угруповання до переліку іноземних терористичних організацій.

Міністерство оборони Мексики підтвердило, що спецоперація відбулася в координації зі США. До неї залучили спецпідрозділи армії, авіацію ВПС та підрозділи негайного реагування Національної гвардії.

Під час операції військові зазнали нападу й відкрили вогонь у відповідь. Унаслідок зіткнення четверо членів CJNG загинули на місці, ще троє померли від поранень під час транспортування до Мехіко. Серед них, за попередніми даними, був і "Ель Менчо", однак остаточне підтвердження особи очікується після експертизи.

Також силовики затримали ще двох імовірних учасників картелю та вилучили значний арсенал зброї, включно з броньованими транспортними засобами й ракетними установками.

Перед операцією в регіоні фіксували перекриття доріг і підпали автомобілів — таку тактику картелі традиційно використовують для ускладнення роботи силовиків. У соцмережах поширювали відео з густим димом над містами та повідомлення про паніку в аеропортах.

Наразі у центральних регіонах Мексики та сусідніх із Халіско штатах розгортають додаткові сили для посилення безпеки.

