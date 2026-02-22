Спецоперация: ликвидировали самого опасного человека Мексики

В Мексике во время военной операции в штате Халиско был ликвидирован один из самых разыскиваемых наркобаронов страны — Немессио Осегер Сервантес , известный как "Эль Менчо". Об этом сообщает Sky News со ссылкой на мексиканские власти.

Смерть наркобарона «Эль Менчо»

"Эль Менчо" возглавлял Jalisco New Generation Cartel (CJNG) — одну из самых мощных преступных структур Мексики, которая, по данным правоохранителей, оказала влияние во всех 50 штатах США и была ключевым поставщиком кокаина, метамфетамина и фентанила на американский рынок. За его задержание США объявляли вознаграждение в $15 млн. Ранее администрация Дональда Трампа внесла группировку в список иностранных террористических организаций.

Министерство обороны Мексики подтвердило, что спецоперация прошла в координации с США. В нее привлекли спецподразделения армии, авиацию ВВС и подразделения немедленного реагирования Национальной гвардии.

Во время операции военные подверглись нападению и открыли ответный огонь. В результате столкновения четверо членов CJNG погибли на месте, еще трое скончались от ранений во время транспортировки в Мехико. Среди них, по предварительным данным, был и "Эль Менчо", однако окончательное подтверждение личности ожидается после экспертизы.

Также силовики задержали еще двух вероятных участников картеля и изъяли значительный арсенал оружия, включая бронированные транспортные средства и ракетные установки.

Перед операцией в регионе фиксировали перекрытие дорог и подвергшихся автомобилям — такую тактику картели традиционно используют для усложнения работы силовиков. В соцсетях распространяли видео с густым дымом над городами и сообщения о панике в аэропортах.

В центральных регионах Мексики и соседних с Халиско штатах развертывают дополнительные силы для усиления безопасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на наиболее разыскиваемого преступника наконец-то задержали в Швейцарии. Полицейским удалось арестовать 35-летнего бельгийца и его спутницу. Мужчина находился в международном розыске два года. Об этом пишет The Guardian.