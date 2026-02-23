Россияне сражаются в истерике: что происходит в Мексике

Рубрики
В городе Гвадалахара в штате Халиско объявили режим "Красный код" опасности. Поэтому аэропорт временно закрыт, а туристы не могут покинуть регион. Российские каналы блоггеров кипят и бьют тревогу.
Российские туристы в Мексике
По словам очевидцев, в городе перекрыты дороги, продолжается масштабная спецоперация по задержанию предполагаемого представителя наркокартеля. Местные власти остановили общественный транспорт, часть предприятий закрылась. Жителям и туристам рекомендовали не покидать дома и гостиницы, об этом рассказала россиянка как очевидца событий.
Как сообщают местные СМИ, трансляция происшествий ведется в режиме реального времени.
Государственный департамент США призвал американцев по меньшей мере в пяти штатах Мексики немедленно укрыться в безопасных местах и следовать указаниям местных властей.
Пока официальной информации о сроках возобновления работы аэропорта нет.