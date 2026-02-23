Россияне сражаются в истерике: что происходит в Мексике

В городе Гвадалахара в штате Халиско объявили режим "Красный код" опасности. Поэтому аэропорт временно закрыт, а туристы не могут покинуть регион. Российские каналы блоггеров кипят и бьют тревогу.

Российские туристы в Мексике

По словам очевидцев, в городе перекрыты дороги, продолжается масштабная спецоперация по задержанию предполагаемого представителя наркокартеля. Местные власти остановили общественный транспорт, часть предприятий закрылась. Жителям и туристам рекомендовали не покидать дома и гостиницы, об этом рассказала россиянка как очевидца событий.

Как сообщают местные СМИ, трансляция происшествий ведется в режиме реального времени.

Государственный департамент США призвал американцев по меньшей мере в пяти штатах Мексики немедленно укрыться в безопасных местах и следовать указаниям местных властей.

Пока официальной информации о сроках возобновления работы аэропорта нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Мексике во время военной операции в штате Халиско ликвидировали одного из самых разыскиваемых наркобаронов страны — Немессио Осегера Сервантеса, известного как "Эль Менчо". Об этом сообщает Sky News со ссылкой на мексиканские власти.

"Эль Менчо" возглавлял Jalisco New Generation Cartel (CJNG) — одну из самых мощных преступных структур Мексики, которая, по данным правоохранителей, оказала влияние во всех 50 штатах США и была ключевым поставщиком кокаина, метамфетамина и фентанила на американский рынок. За его задержание США объявляли вознаграждение в $15 млн. Ранее администрация Дональда Трампа внесла группировку в список иностранных террористических организаций.

