Этого человека точно никогда не подумаешь: кто помог ликвидировать наркобарона Мексики Эль Менчо

Ликвидацию одного из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Эль Менчо помогли организовать благодаря информации из его ближайшего окружения

24 февраля 2026, 02:31
Ликвидировать главу картеля Jalisco New Generation CartelНемессио Осегера Сервантеса , известного как Эль Менчо, удалось благодаря информации, полученной от доверенного лица его любовницы.

Этого человека точно никогда не подумаешь: кто помог ликвидировать наркобарона Мексики Эль Менчо

Ликвидировать наркобарона Максимы Эль Менчо помогла его любовница

Об этом во время брифинга сообщил министр обороны Мексики Рикардо Тревилья .

По его словам, спецоперация в штате Халиско была спланирована после получения разведданных о месте нахождения наркобарона. Во время рейда члены картеля открыли огонь по силам безопасности, перестрелка переместилась в комплекс домов в лесистой местности. Эль Менчо получил ранение и скончался по дороге.

После его гибели в стране вспыхнула волна насилия: сторонники картеля блокировали дороги и поджигали автомобили.

По последним данным, погибли 30 членов группировки, по меньшей мере, 70 человек задержаны. Среди правоохранителей — 25 погибших, сообщает Reuters .

Эль Менчо считался одной из самых влиятельных и жестоких наркобаронов Мексики, а его картель — одной из мощнейших преступных группировок страны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в городе Гвадалахара в штате Халиско объявили режим "Красный код" опасности. Поэтому аэропорт временно закрыт, а туристы не могут покинуть регион. Российские каналы блоггеров кипят и бьют тревогу.
По словам очевидцев, в городе перекрыты дороги, продолжается масштабная спецоперация по задержанию предполагаемого представителя наркокартеля. Местные власти остановили общественный транспорт, часть предприятий закрылась. Жителям и туристам рекомендовали не покидать дома и гостиницы, об этом рассказала россиянка как очевидца событий. Как сообщают местные СМИ, трансляция происшествий ведется в режиме реального времени.



Источник: https://gordonua.com/news/worldnews/najti-hlavu-odnoho-iz-krupnejshikh-narkokartelej-meksiki-pomohla-ljubovnitsa-1774754.html
