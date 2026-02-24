Этого человека точно никогда не подумаешь: кто помог ликвидировать наркобарона Мексики Эль Менчо

Ликвидировать главу картеля Jalisco New Generation Cartel — Немессио Осегера Сервантеса , известного как Эль Менчо, удалось благодаря информации, полученной от доверенного лица его любовницы.

Ликвидировать наркобарона Максимы Эль Менчо помогла его любовница

Об этом во время брифинга сообщил министр обороны Мексики Рикардо Тревилья .

По его словам, спецоперация в штате Халиско была спланирована после получения разведданных о месте нахождения наркобарона. Во время рейда члены картеля открыли огонь по силам безопасности, перестрелка переместилась в комплекс домов в лесистой местности. Эль Менчо получил ранение и скончался по дороге.

После его гибели в стране вспыхнула волна насилия: сторонники картеля блокировали дороги и поджигали автомобили.

По последним данным, погибли 30 членов группировки, по меньшей мере, 70 человек задержаны. Среди правоохранителей — 25 погибших, сообщает Reuters .

Эль Менчо считался одной из самых влиятельных и жестоких наркобаронов Мексики, а его картель — одной из мощнейших преступных группировок страны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в городе Гвадалахара в штате Халиско объявили режим "Красный код" опасности. Поэтому аэропорт временно закрыт, а туристы не могут покинуть регион. Российские каналы блоггеров кипят и бьют тревогу.

По словам очевидцев, в городе перекрыты дороги, продолжается масштабная спецоперация по задержанию предполагаемого представителя наркокартеля. Местные власти остановили общественный транспорт, часть предприятий закрылась. Жителям и туристам рекомендовали не покидать дома и гостиницы, об этом рассказала россиянка как очевидца событий. Как сообщают местные СМИ, трансляция происшествий ведется в режиме реального времени.

