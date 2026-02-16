logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події «Мюнхен» чітко продемонстрував, що війна в Україні надовго: що найбільше вразило
commentss НОВИНИ Всі новини

«Мюнхен» чітко продемонстрував, що війна в Україні надовго: що найбільше вразило

Війну проти РФ не можна виграти дипломатичним шляхом

16 лютого 2026, 14:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Несподіванок на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч не сталося. Всі найбільші геополітичні гравці підтвердили свої позиції. Україна продовжує спротив, Європа продовжує нарощування ВПК і підтримку України, Китай робить вигляд, що нейтральний, але підтримує росію, США Трампа намагаються повернути росію у світову політику і заробляють на війні. Про це розповів політичний аналітик, блогер Сергій Марченко.

«Мюнхен» чітко продемонстрував, що війна в Україні надовго: що найбільше вразило

Мюнхенська конференція з безпеки. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначив, у Мюнхені ніхто з серйозних спікерів не мав найменших ілюзій, що війна закінчиться швидко. Загальний настрій – війна надовго. Тому – величезні інвестиції у європейський військово-промисловий комплекс, тому зміцнення оборони, державні контракти на постачання зброї для більшої війни. 

"Висновки по цьому пункту для нас: не слухайте політиків, які обіцяють швидкий мир. На жаль, це солодкі очікування, відірвані від реальності. Залипання на такі обіцянки гарантують розчарування, зневіру, депресію і, як наслідок – підрив обороноздатності", – зазначив Сергій Марченко. 

Він додає, неприємна правда полягає у тому, що це війна, яку не можна виграти дипломатичним шляхом. Тому треба шукати своє місце у цій війні, якщо ця країна щось для вас значить.

При цьому Сергій Марченко звернув увагу, що цього року у Мюнхені відбулася корекція позиції США стосовно Європи і євроатлантичної співпраці. Після програної Китаю війни тарифів у Трампа трохи розвіявся дурман величі і в Вашингтоні вирішили, що потребують підтримки Європи. Тому поїхав не Джей Ді Венс, а поміркований Марко Рубіо, який є єдиним притомним у найближчому оточенні Трампа. Промова Рубіо приємно шокувала європейців і викликала овації. Виглядає так, що у Трампа хочуть зближення з Європою після того, як зламали все, що могли. 

"Хороша новина для нас. Зближення США з Європою буде на умовах Європи. Бо після минулорічного ляпасу від диванолюба Венса, Європа вклала вже мільярди доларів у свій ВПК і зараз має набагато сильніші позиції для розбудови відносин із США, ніж рік тому", – зазначив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський попросив два місяці перемир’я: деталі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини