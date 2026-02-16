«Мюнхен» чітко продемонстрував, що війна в Україні надовго: що найбільше вразило

Несподіванок на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч не сталося. Всі найбільші геополітичні гравці підтвердили свої позиції. Україна продовжує спротив, Європа продовжує нарощування ВПК і підтримку України, Китай робить вигляд, що нейтральний, але підтримує росію, США Трампа намагаються повернути росію у світову політику і заробляють на війні. Про це розповів політичний аналітик, блогер Сергій Марченко.

Мюнхенська конференція з безпеки. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначив, у Мюнхені ніхто з серйозних спікерів не мав найменших ілюзій, що війна закінчиться швидко. Загальний настрій – війна надовго. Тому – величезні інвестиції у європейський військово-промисловий комплекс, тому зміцнення оборони, державні контракти на постачання зброї для більшої війни.

"Висновки по цьому пункту для нас: не слухайте політиків, які обіцяють швидкий мир. На жаль, це солодкі очікування, відірвані від реальності. Залипання на такі обіцянки гарантують розчарування, зневіру, депресію і, як наслідок – підрив обороноздатності", – зазначив Сергій Марченко.

Він додає, неприємна правда полягає у тому, що це війна, яку не можна виграти дипломатичним шляхом. Тому треба шукати своє місце у цій війні, якщо ця країна щось для вас значить.

При цьому Сергій Марченко звернув увагу, що цього року у Мюнхені відбулася корекція позиції США стосовно Європи і євроатлантичної співпраці. Після програної Китаю війни тарифів у Трампа трохи розвіявся дурман величі і в Вашингтоні вирішили, що потребують підтримки Європи. Тому поїхав не Джей Ді Венс, а поміркований Марко Рубіо, який є єдиним притомним у найближчому оточенні Трампа. Промова Рубіо приємно шокувала європейців і викликала овації. Виглядає так, що у Трампа хочуть зближення з Європою після того, як зламали все, що могли.

"Хороша новина для нас. Зближення США з Європою буде на умовах Європи. Бо після минулорічного ляпасу від диванолюба Венса, Європа вклала вже мільярди доларів у свій ВПК і зараз має набагато сильніші позиції для розбудови відносин із США, ніж рік тому", – зазначив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський попросив два місяці перемир’я: деталі.



