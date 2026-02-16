«Мюнхен» четко продемонстрировал, что война в Украине надолго: что больше всего поразило

Неожиданностей на Мюнхенской конференции безопасности в этом году не произошло. Все величайшие геополитические игроки подтвердили свои позиции. Украина продолжает сопротивление, Европа продолжает наращивание ВПК и поддержку Украины, Китай делает вид, что нейтрален, но поддерживает россию, США Трампа пытаются вернуть россию в мировую политику и зарабатывают на войне. Об этом рассказал политический аналитик, блоггер Сергей Марченко.

Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, в Мюнхене никто из серьезных спикеров не питал малейших иллюзий, что война закончится быстро. Общее настроение – война надолго. Поэтому огромные инвестиции в европейский военно-промышленный комплекс, поэтому укрепление обороны, государственные контракты на поставку оружия для большей войны.

"Выводы по этому пункту для нас: не слушайте политиков, обещающих скорый мир. К сожалению, это сладкие ожидания, оторванные от реальности. Залипание на такие обещания гарантируют разочарование, уныние, депрессию и, как следствие – подрыв обороноспособности", – отметил Сергей Марченко.

Он добавляет, неприятная правда состоит в том, что это война, которую нельзя выиграть по дипломатическому пути. Поэтому нужно искать свое место в этой войне, если эта страна для вас значит.

При этом Сергей Марченко обратил внимание, что в текущем году в Мюнхене произошла коррекция позиции США в отношении Европы и евроатлантического сотрудничества. После проигранной Китая войны тарифов у Трампа немного развеялся дурман величия и в Вашингтоне решили, что нуждаются в поддержке Европы. Поэтому уехал не Джей Ди Вэнс, а умеренный Марко Рубио, единственный сознательный в ближайшем окружении Трампа. Выступление Рубио приятно шокировало европейцев и вызвало овации. Похоже, что у Трампа хотят сближения с Европой после того, как сломали все, что могли.

"Хорошая новость для нас. Сближение США с Европой будет на условиях Европы. Потому что после прошлогодней оплеухи от диванолюба Венса, Европа вложила уже миллиарды долларов в свой ВПК и сейчас имеет гораздо более сильные позиции для развития отношений с США, чем год назад", – отметил эксперт.

