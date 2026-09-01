Музей Голодомору показав реальну статистику відвідувачів: цифри вражають

Національний музей Голодомору-геноциду оприлюднив офіційно надані дані щодо кількості відвідувачів та екскурсій за останні роки у відповідь на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Національний музей Голодомору-геноциду. Фото: з відкритих джерел

Динаміка відвідуваності: території та Зала пам'яті

Згідно з наданою інформацією, загальна кількість відвідувачів музею без розподілу за громадянством становить:

2025 рік: територію музею відвідали 719 735 осіб, із яких безпосередньо Залу пам’яті – 14 688 осіб.

Перше півріччя 2026 року: територію закладу відвідали 230 228 осіб, з них Залу пам’яті – 4 279 осіб.

Загалом за останні півтора року (з січня 2025 року по червень 2026 року) територію меморіального комплексу відвідали майже 950 тисяч людей.

Для порівняння та аналізу динаміки музей надав статистику за 2022-2024 роки:

2024 рік: 642 348 осіб відвідали територію (15 661 – Залу пам’яті).

2023 рік: 421 820 осіб (16 307 – Залу пам’яті).

2022 рік: 87 961 особа (7 835 – Залу пам’яті).

Показники демонструють поступове та суттєве зростання інтересу до меморіалу після значного спаду на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Статистика екскурсійного обслуговування

У відповіді на запит зазначається, що Музей Голодомору надає платні послуги, серед яких – проведення екскурсій іноземними мовами з веденням чіткого обліку таких груп.

За період з 2022 року по перше півріччя 2026 року включно:

Проведено 136 екскурсій іноземною мовою для 747 осіб.

Загалом за цей самий період було проведено 2 464 екскурсії для 15 969 осіб.

У музейній установі додали, що окремого обліку відвідувачів за громадянством (з розподілом на українців та іноземців) чи за окремими країнами походження не ведеться, окрім фіксації замовлених іншомовних екскурсій.

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