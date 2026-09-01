Музей Голодомора показал реальную статистику посетителей: цифры поражают

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Кравцев Сергей
Национальный музей Голодомора-геноцида обнародовал официально предоставленные данные по количеству посетителей и экскурсий за последние годы в ответ на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".
Национальный музей Голодомора-геноцида. Фото: из открытых источников
Динамика посещаемости: территории и Зал памяти
Согласно предоставленной информации, общее количество посетителей музея без распределения по гражданству составляет:
2025 год: территорию музея посетили 719 735 человек, из которых непосредственно Зал памяти – 14 688 человек.
Первое полугодие 2026 года: территорию заведения посетили 230 228 человек, из них Зал памяти – 4 279 человек.
Всего за последние полтора года (с января 2025 по июнь 2026) территорию мемориального комплекса посетили почти 950 тысяч человек.
Для сравнения и анализа динамики музей предоставил статистику за 2022-2024 годы:
2024 год: 642 348 человек посетили территорию (15 661 – Зал памяти).
2023 год: 421 820 человек (16 307 – Зал памяти).
2022 год: 87 961 человек (7 835 – Зал памяти).
Показатели демонстрируют постепенное и существенное возрастание интереса к мемориалу после значительного спада в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.
Статистика экскурсионного обслуживания
В ответ на запрос отмечается, что Музей Голодомора предоставляет платные услуги, среди которых – проведение экскурсий на иностранных языках с ведением четкого учета таких групп.
За период с 2022 по первое полугодие 2026 года включительно:
Проведено 136 экскурсий на иностранном языке для 747 человек.
Всего за этот же период было проведено 2464 экскурсии для 15969 человек.
В музейном учреждении добавили, что отдельный учет посетителей по гражданству (с распределением на украинцев и иностранцев) или по отдельным странам происхождения не ведется, кроме фиксации заказанных иноязычных экскурсий.
Также издание "Комментарии" сообщало – бум посещаемости или падение "в реале": как изменился интерес к главному Музею Кобзаря.