Бум відвідуваності чи падіння «в реалі»: як змінився інтерес до головного Музею Кобзаря

Національний музей Тараса Шевченка оприлюднив офіційні дані щодо відвідуваності за 2024-2026 роки у відповідь на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі". Статистика демонструє кардинальну зміну трендів: традиційні візити поступаються місцем мобільним та цифровим проєктам.

Національний музей Тараса Шевченка

Підсумки 2025 року: Стрімкий зліт за всіма фронтами

У 2025 році загальна кількість відвідувачів за всіма формами музейної роботи сягнула 133 960 осіб. Це на 51 593 особи (або на 62,6%) більше, ніж було у 2024 році (82 367 осіб).

Динаміка розподілилася так: стаціонарні об'єкти: прийняли 42 218 осіб (зростання на 48,3% порівняно з 28 465 особами у 2024 році). Пересувні виставки: зафіксували рекордні 64 134 відвідувачі. Онлайн-платформи: зібрали 27 608 користувачів.

Хто приходив до музею у 2025 році (у порівнянні з 2024): Дорослі: 13 955 осіб (у 2024 році – 7 764); Діти, учні та студенти: 9 399 осіб (у 2024 році – 8 673); Пенсіонери: 2 890 осіб (у 2024 році – 1 560); Безкоштовне відвідування (пільговики): 15 844 особи (у 2024 році – 10 468); Екскурсії (тематичні та інтерактивні): 130 осіб.

Перше півріччя 2026 року: Парадокс цифр

За I півріччя 2026 року загальна кількість бенефіціарів музейної роботи показала феноменальний результат – 218 384 особи (проти усього 27 343 осіб за аналогічний період 2024 року). Проте такий стрибок відбувся виключно завдяки зовнішнім форматам. У реальних залах музею зафіксовано спад. Стаціонарні об'єкти за перші шість місяців 2026 року відвідали 14 145 осіб, що на 3 638 людей (або на 20,5%) менше, ніж за перше півріччя 2024 року (17 783 особи). Категорії відвідувачів стаціонару за I півріччя 2026 року (проти I півріччя 2024): Діти, учні та студенти: 4 632 особи (у 2024 – 5 796); Дорослі: 3 735 осіб (у 2024 – 3 883); Безкоштовне відвідування: 4 650 осіб (у 2024 – 7 453); Пенсіонери: 605 осіб (у 2024 – 651); Екскурсії: єдина категорія стаціонару, що зросла – 523 особи.

Головний успіх півріччя забезпечили пересувні виставки, які охопили неймовірні 171 000 осіб (у 2024 році було лише 3 203), та інтернет-простір, який залучив 33 239 онлайн-відвідувачів.

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