Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ) надав офіційну відповідь на журналістський запит видання "Коментарі" щодо відвідуваності території, найпопулярніших заходів, а також стану будівель та павільйонів, що перебувають на балансі установи.

ВДНГ. Фото: з відкритих джерел

За даними керівництва ВДНГ, попри виклики воєнного часу, популярність комплексу серед киян та гостей столиці продовжує зростати. Проте питання щодо ефективності використання державного майна в Експоцентрі вирішили частково оминути.

Бум відвідуваності: мільйони гостей та рекордні місяці

Як повідомив у відповіді генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін, у 2025 році територію комплексу відвідали 5 075 514 гостей. Порівняно з 2024 роком відвідуваність зросла на 12,4%. Піковим місяцем минулого року став вересень – тоді на ВДНГ завітали понад 530 тисяч людей.

Динаміка зростання збереглася і в поточному році: за січень-липень 2026 року комплекс фіксує вже 2 941 595 відвідувачів. Найбільш людним став травень 2026 року, який зібрав 575 тисяч гостей. Точний облік щоденної аудиторії на ВДНГ здійснюють за допомогою систем камер, встановлених на входах і заїздах на територію, а популярність окремих подій додатково оцінюють шляхом опитування відвідувачів.

ТОП-події ВДНГ: що збирає найбільше людей

Загалом протягом 2025 року на території Експоцентру відбулося майже 3 300 заходів. Наймасовішими проєктами стали: Сезон "Літо на ВДНГ" — понад 1 500 000 відвідувачів; Сезон "Зимова Країна на ВДНГ" — понад 1 000 000 відвідувачів; "Фестиваль кар'єри" — понад 100 000 відвідувачів; "Книжкова країна. Плодова" — понад 93 000 відвідувачів; "Книжкова країна. Квіткова" — понад 72 000 відвідувачів; "Масниця на ВДНГ" — понад 42 000 відвідувачів; "Вирій" — 12 000 відвідувачів; "Активна країна" — 10 000 відвідувачів.

Також значну аудиторію залучили такі фестивалі, як Adopt Me Days, "Кураж", "Свій до свого по своє", "Песики Фест", ZVUK ZALIZA, Kyiv Tea Festival, Made in Ukraine, "Покоління", "Фестиваль сиру та вина" та Kyiv Food and Wine Festival.

Що з нерухомістю?

Видання "Коментарі" поцікавилося також інвентаризацією та станом нерухомості на території ВДНГ станом на 1 серпня 2026 року. Журналісти прагнули з'ясувати: скільки саме будівель та павільйонів перебувають на балансі комплексу; які об'єкти пустують або використовуються лише частково; які будівлі планується реконструювати чи відновлювати у 2026-2027 роках. Втім, у ВДНГ надати цю інформацію відмовилися. У своїй офіційній відповіді керівництво державного підприємства зазначило, що Національний комплекс "Експоцентр України" "не є суб'єктом владних повноважень" і "не є розпорядником публічної інформації" в розумінні Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Також видання "Коментарі" повідомляло – Зеленський натякнув, чи воюватимуть українці за НАТО у разі атаки Росії.