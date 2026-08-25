Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) предоставил официальный ответ на журналистский запрос издания "Комментарии" относительно посещаемости территории, самых популярных мероприятий, а также состояния зданий и павильонов, находящихся на балансе учреждения.

ВДНХ. Фото: из открытых источников

По данным руководства ВДНХ, несмотря на вызовы военного времени, популярность комплекса среди киевлян и гостей столицы продолжает расти. Однако вопрос эффективности использования государственного имущества в Экспоцентре решили частично обойти.

Бум посещаемости: миллионы гостей и рекордные месяцы

Как сообщил в ответе генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин, в 2025 году территорию комплекса посетили 5 075 514 гостей. По сравнению с 2024 годом посещаемость выросла на 12,4%. Пиковым месяцем прошлого года стал сентябрь – тогда ВДНХ посетили более 530 тысяч человек.

Динамика роста сохранилась и в текущем году: за январь-июль 2026 года комплекс фиксирует уже 2 941 595 посетителей. Наиболее людным стал май 2026 года, собравший 575 тысяч гостей. Точный учет ежедневной аудитории на ВДНХ осуществляют с помощью систем камер, установленных на входах и заездах на территорию, а популярность отдельных событий дополнительно оценивается путем опроса посетителей.

ТОП-события ВДНХ: что собирает больше всего людей

Всего в 2025 году на территории Экспоцентра состоялось почти 3 300 мероприятий. Самыми массовыми проектами стали: Сезон "Лето на ВДНХ" – более 1 500 000 посетителей; Сезон "Зимняя Страна на ВДНХ" – более 1 000 000 посетителей; "Фестиваль карьеры" – более 100 000 посетителей; "Книжная страна. Плодовая" – более 93 000 посетителей; "Книжная страна. Цветочная" — более 72 000 посетителей; "Масленица на ВДНХ" – более 42 000 посетителей; "Вирий" – 12 000 посетителей; "Активная страна" – 10 000 посетителей.

Также значительную аудиторию привлекли такие фестивали, как Adopt Me Days, "Кураж", "Свой к своему по своему", "Песики Фест", ZVUK ZALIZA, Kyiv Tea Festival, Made in Ukraine, "Поколение", "Фестиваль сыра и вина" и Kyiv Food and Wine Festival.

Что с недвижимостью?

Издание "Комментарии" поинтересовалось также инвентаризацией и состоянием недвижимости на территории ВДНХ по состоянию на 1 августа 2026 года. Журналисты стремились выяснить, сколько именно зданий и павильонов находятся на балансе комплекса; какие объекты резвятся или используются лишь частично; какие здания планируется реконструировать или восстанавливать в 2026-2027 годах. Впрочем, в ВДНХ предоставить эту информацию отказались. В своем официальном ответе руководство государственного предприятия отметило, что Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" "не является субъектом властных полномочий" и "не является распорядителем публичной информации" в понимании Закона Украины "О доступе к публичной информации".

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский намекнул, будут ли украинцы воевать за НАТО в случае атаки России.



