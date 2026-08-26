Национальный музей Тараса Шевченко обнародовал официальные данные по посещаемости за 2024-2026 годы в ответ на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии". Статистика демонстрирует кардинальное изменение трендов: традиционные визиты уступают место мобильным и цифровым проектам.

Национальный музей Тараса Шевченко

Итоги 2025 года: Стремительный взлет по всем фронтам

В 2025 году общее количество посетителей по всем формам музейной работы достигло 133 960 человек. Это на 51 593 человека (или на 62,6%) больше, чем было в 2024 году (82 367 человек).

Динамика распределилась следующим образом: стационарные объекты: приняли 42 218 человек (рост на 48,3% по сравнению с 28 465 лицами в 2024 году). Передвижные выставки: зафиксировали рекордные 64 134 посетителя. Онлайн-платформы: собрали 27 608 пользователей.

Кто приходил в музей в 2025 году (по сравнению с 2024): Взрослые: 13 955 человек (в 2024 году – 7 764); Дети, учащиеся и студенты: 9 399 человек (в 2024 году – 8 673); Пенсионеры: 2890 человек (в 2024 году – 1560); Бесплатное посещение (льготники): 15 844 человека (в 2024 году – 10 468); Экскурсии (тематические и интерактивные): 130 человек.

Первое полугодие 2026 года: Парадокс цифр

За I полугодие 2026 года общее количество бенефициаров музейной работы показало феноменальный результат – 218 384 человека (против всего 27 343 человек за аналогичный период 2024 года). Однако такой скачок произошел исключительно благодаря внешним форматам. В реальных залах музея зафиксирован спад. Стационарные объекты за первые шесть месяцев 2026 года посетили 14145 человек, что на 3638 человек (или на 20,5%) меньше, чем за первое полугодие 2024 года (17783 человека). Категории посетителей стационара за I полугодие 2026 года (против I полугодия 2024): Дети, учащиеся и студенты: 4 632 человека (в 2024 – 5 796); Взрослые: 3735 человек (в 2024 – 3883); Бесплатное посещение: 4 650 человек (в 2024 – 7 453); Пенсионеры: 605 человек (в 2024 – 651); Экскурсии: единственная возросшая категория стационара – 523 человека.

Главный успех полугодия обеспечили передвижные выставки, охватившие невероятные 171 000 человек (в 2024 году было всего 3 203), и интернет-пространство, привлекшее 33 239 онлайн-посетителей.

Также издание "Комментарии" сообщало – миллионы гостей и закрытые данные об имуществе: как ВДНХ бьет рекорды посещаемости во время войны.



