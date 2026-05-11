Головна Новини Суспільство події "Моя батьківщина – СРСР": СБУ оголосила нову підозру скандальному екснардепу
“Моя батьківщина – СРСР”: СБУ оголосила нову підозру скандальному екснардепу

Екснардепа та лідера забороненої партії “Наші” звинувачують у виправдовуванні агресії РФ - йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна

11 травня 2026, 13:34
Кравцев Сергей

Служба безпеки України повідомила про нову заочну підозру колишньому народному депутату Євгену Мураєву, який очолював заборонену проросійську партію “Наші”. За даними слідства, політик продовжував системно поширювати кремлівські наративи та публічно виправдовувати агресію Росії проти України. Про це повідомили СБУ та Офіс Генерального прокурора. 

Євген Мураєв. Фото: із відкритих джерел

За версією слідства, Мураєв у своїх публічних виступах намагався представити війну РФ проти України як “внутрішній громадянський конфлікт”, а також перекладав відповідальність за початок повномасштабного вторгнення на Україну.

Одним із ключових доказів стало інтерв’ю, оприлюднене у січні 2025 року на YouTube. Під час розмови екснардеп заявив, що його “батьківщина – СРСР”, а також стверджував, що Росію нібито “втягнули у війну”. У СБУ наголошують: подібні висловлювання прямо повторюють російську пропаганду.

Крім того, аналогічні тези Мураєв регулярно публікував у власному Telegram-каналі. Там він писав про нібито “зовнішні сили”, які втягнули Україну у війну, при цьому уникаючи будь-якої оцінки дій Росії, яка окупувала українські території та розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році.

За результатами експертизи, у висловлюваннях політика виявили ознаки виправдовування та заперечення збройної агресії РФ. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно оголосили йому підозру за статтею про виправдовування та визнання правомірною агресії Росії проти України.

У спецслужбі також нагадали, що Мураєв уже перебуває у розшуку за підозрою у державній зраді та розпалюванні національної ворожнечі. Якщо провину доведуть у суді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

катували до втрати свідомості: СБУ оголосила підозру працівникам російського СІЗО.



Джерело: https://t.me/SBUkr/17522
