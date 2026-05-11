"Моя родина - СССР": СБУ объявила новое подозрение скандальному экснардепу

Служба безопасности Украины сообщила о новом заочном подозрении бывшему народному депутату Евгению Мураеву, возглавлявшему запрещенную пророссийскую партию "Наши". По данным следствия, политик продолжал системно распространять кремлевские нарративы и публично оправдывать агрессию России против Украины. Об этом сообщили СБУ и Офис Генерального прокурора.

По версии следствия Мураев в своих публичных выступлениях пытался представить войну РФ против Украины как "внутренний гражданский конфликт", а также переводил ответственность за начало полномасштабного вторжения на Украину.

Одним из ключевых доказательств стало интервью, обнародованное в январе 2025 года на YouTube. Во время разговора экснардеп заявил, что его "родина — СССР", а также утверждал, что Россию якобы "втянули в войну". В СБУ отмечают: подобные высказывания прямо повторяют российскую пропаганду.

Кроме того, аналогичные тезисы Мураев регулярно публиковал в собственном Telegram-канале. Там он писал о якобы "внешних силах", которые втянули Украину в войну, при этом избегая какой-либо оценки действий России, которая оккупировала украинские территории и начала полномасштабное вторжение в 2022 году.

По результатам экспертизы в высказываниях политика выявили признаки оправдания и отрицания вооруженной агрессии РФ. На основании собранных улик следователи СБУ заочно объявили ему подозрение по статье об оправдывании и признании правомерной агрессии России против Украины.

В спецслужбе также напомнили, что Мураев уже находится в розыске по подозрению в государственной измене и разжигании национальной розни. Если вину докажут в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

