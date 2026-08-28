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Москва і Пхеньян готують союз після війни: Кім отримав від Путіна те, про що давно мріяв

Росія просить ракети й солдатів, а КНДР отримує гроші, технології та безцінний досвід сучасної війни

28 серпня 2026, 07:40
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Кравцев Сергей

Війна Росії проти України перетворила відносини Москви та Пхеньяна із ситуативного партнерства на стратегічний союз, який може пережити навіть завершення бойових дій. Росія дедалі більше залежить від військової допомоги КНДР, а режим Кім Чен Ина отримує натомість ресурси, технології та досвід сучасної війни.

Москва і Пхеньян готують союз після війни: Кім отримав від Путіна те, про що давно мріяв

Путін та Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

Як пише The Times, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну зближення двох режимів почало відбуватися надзвичайно швидкими темпами. Символічним моментом став візит Володимира Путіна до Пхеньяна у 2024 році, коли він і Кім Чен Ин підписали угоду про взаємну оборону.

Експерт Оксфордського університету Едвард Хауелл вважає, що нинішні відносини вже неможливо назвати звичайним прагматичним співробітництвом. На його думку, Москва та Пхеньян вибудовують довгострокове стратегічне партнерство.

За даними української військової розвідки, Росія може розраховувати на нові масштабні поставки з КНДР. Йдеться, зокрема, про запит на 120 балістичних ракет, шість пускових установок, десятки військових фахівців і потенційно від 30 до 50 тисяч північнокорейських військових.

Експерти наголошують, що така допомога може створити додаткове навантаження на українську систему протиповітряної оборони. Водночас співпраця стає дедалі складнішою: КНДР не просто постачає Москві боєприпаси, а поступово отримує доступ до нових військових технологій і практичного досвіду.

Особливо цінним для Пхеньяна стала участь його військових у бойових діях у Курській області. Там північнокорейські солдати отримали досвід сучасної війни, зокрема протидії та використання безпілотників.

Виграє від цього союзу й економіка КНДР. За оцінками Банку Південної Кореї, її економіка з 2023 року демонструє зростання понад 3% щорічно. Експерти прямо називають російську війну одним із найбільших подарунків режиму Кім Чен Ина.

Головна зміна полягає в іншому: якщо раніше Північна Корея значною мірою залежала від Москви, то тепер саме Росія дедалі частіше змушена визнавати стратегічну цінність Пхеньяна. І цей союз, схоже, лише набирає сили.

Також видання "Коментарі" повідомляло – це вкрай небезпечно: чому світ став на крок ближче до ядерної війни.




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Джерело: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/how-russia-and-north-korea-are-building-a-new-world-order-cbjnm0f6g
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