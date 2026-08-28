Москва и Пхеньян готовят союз после войны: Ким получил от Путина то, о чем давно мечтал

Война России против Украины превратила отношения Москвы и Пхеньяна из ситуативного партнерства в стратегический союз, который может пережить даже завершение боевых действий. Россия все больше зависит от военной помощи КНДР, а режим Ким Чен Ина получает взамен ресурсы, технологии и опыт современной войны.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Как пишет The Times, после полномасштабного вторжения РФ в Украину сближение двух режимов начало происходить очень быстрыми темпами. Символическим моментом стал визит Владимира Путина в Пхеньян в 2024 году, когда он и Ким Чен Ын подписали соглашение о взаимной обороне.

Эксперт Оксфордского университета Эдвард Хауэлл считает, что нынешние отношения уже невозможно назвать обычным прагматичным сотрудничеством. По его мнению, Москва и Пхеньян выстраивают долгосрочное стратегическое партнерство.

По данным украинской военной разведки, Россия может рассчитывать на новые масштабные поставки из КНДР. Речь идет, в частности, о запросе на 120 баллистических ракет, шесть пусковых установок, десятки военных специалистов и потенциально от 30 до 50 тысяч северокорейских военных.

Эксперты отмечают, что такая помощь может создать дополнительную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны. В то же время сотрудничество становится все более сложным: КНДР не просто поставляет Москве боеприпасы, а постепенно получает доступ к новым военным технологиям и практическому опыту.

Особенно ценным для Пхеньяна стало участие его военных в боевых действиях в Курской области. Там северокорейские солдаты получили опыт современной войны, в частности, противодействия и использования беспилотников.

Выигрывает от этого союза и экономика КНДР. По оценкам Банка Южной Кореи, ее экономика с 2023 года демонстрирует рост более 3% ежегодно. Эксперты прямо называют российскую войну одним из величайших подарков режима Ким Чен Ина.

Главное изменение заключается в другом: если раньше Северная Корея в значительной степени зависела от Москвы, то теперь Россия все чаще вынуждена признавать стратегическую ценность Пхеньяна. И этот союз, похоже, только вступает в силу.

Также издание "Комментарии" сообщало – это крайне опасно: почему мир стал на шаг ближе к ядерной войне.



