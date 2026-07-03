Москва готує удар по НАТО: стало відомо про секретне попередження США для Польщі

Сполучені Штати нібито передали польському керівництву конфіденційну інформацію про можливу підготовку Росією масштабної провокації проти Польщі. За даними The Telegraph та польського порталу Onet, Москва може прагнути перевірити готовність НАТО виконувати свої союзницькі зобов'язання та одночасно послабити підтримку України.

Польські військові. Фото: з відкритих джерел

Як стверджують джерела, близькі до президента Польщі, ймовірні сценарії розраховані на найближчі кілька місяців. Серед можливих варіантів називають атаки безпілотниками на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема електростанції, або імітацію масштабного повітряного нальоту, що змусить польські сили ППО перейти у бойову готовність.

Найнебезпечнішим вважається сценарій гібридної операції на польському прикордонні. За інформацією співрозмовників журналістів, до неї можуть бути залучені не лише російські, а й білоруські військові. При цьому Москва може спробувати пояснити інцидент випадковим перетином кордону через збій GPS або вигаданою "рятувальною місією" після аварії військового гелікоптера.

За оцінками джерел, Кремль може розраховувати, що Польща не наважиться на жорстку відповідь, аби уникнути масштабної ескалації. Якщо ж російські підрозділи безперешкодно залишать територію країни після провокації, це може бути використано Москвою як демонстрація слабкості Альянсу.

Водночас співрозмовники видань не виключають, що Росія спробує використати подібний інцидент як інструмент політичного тиску, висунувши вимогу скоротити або припинити військову допомогу Україні. Окремі представники країн НАТО та безпекових структур Балтії підтвердили журналістам, що ризик подібних гібридних сценаріїв оцінюється як реальний, хоча офіційного підтвердження цієї інформації від урядів США чи Польщі наразі немає.

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