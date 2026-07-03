logo_ukra

BTC/USD

61519

ETH/USD

1717.48

USD/UAH

44.8

EUR/UAH

51.08

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Москва готує удар по НАТО: стало відомо про секретне попередження США для Польщі
commentss НОВИНИ Всі новини

Москва готує удар по НАТО: стало відомо про секретне попередження США для Польщі

Вашингтон нібито попередив Варшаву про можливі російські провокації, які можуть втягнути Альянс у небезпечну кризу

3 липня 2026, 12:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сполучені Штати нібито передали польському керівництву конфіденційну інформацію про можливу підготовку Росією масштабної провокації проти Польщі. За даними The Telegraph та польського порталу Onet, Москва може прагнути перевірити готовність НАТО виконувати свої союзницькі зобов'язання та одночасно послабити підтримку України.

Москва готує удар по НАТО: стало відомо про секретне попередження США для Польщі

Польські військові. Фото: з відкритих джерел

Як стверджують джерела, близькі до президента Польщі, ймовірні сценарії розраховані на найближчі кілька місяців. Серед можливих варіантів називають атаки безпілотниками на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема електростанції, або імітацію масштабного повітряного нальоту, що змусить польські сили ППО перейти у бойову готовність.

Найнебезпечнішим вважається сценарій гібридної операції на польському прикордонні. За інформацією співрозмовників журналістів, до неї можуть бути залучені не лише російські, а й білоруські військові. При цьому Москва може спробувати пояснити інцидент випадковим перетином кордону через збій GPS або вигаданою "рятувальною місією" після аварії військового гелікоптера.

За оцінками джерел, Кремль може розраховувати, що Польща не наважиться на жорстку відповідь, аби уникнути масштабної ескалації. Якщо ж російські підрозділи безперешкодно залишать територію країни після провокації, це може бути використано Москвою як демонстрація слабкості Альянсу.

Водночас співрозмовники видань не виключають, що Росія спробує використати подібний інцидент як інструмент політичного тиску, висунувши вимогу скоротити або припинити військову допомогу Україні. Окремі представники країн НАТО та безпекових структур Балтії підтвердили журналістам, що ризик подібних гібридних сценаріїв оцінюється як реальний, хоча офіційного підтвердження цієї інформації від урядів США чи Польщі наразі немає.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія знайшла слабкі місця НАТО: стали відомі деталі таємної операції Кремля.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/07/03/russia-planning-attack-on-poland-test-nato-resolve-us-warns/?fbclid=IwY2xjawS0RxFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFSV0xha0RvNTZjRFh4M3d5c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHl2QFPRTZWKBK33X4iUo7Y70A3C1PN_4QTcOcC-
Теги:

Новини

Всі новини