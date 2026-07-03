Москва готовит удар по НАТО: стало известно о секретном предупреждении США для Польши

Соединенные Штаты передали польскому руководству конфиденциальную информацию о возможной подготовке Россией масштабной провокации против Польши. По данным The Telegraph и польского портала Onet, Москва может стремиться к проверке готовности НАТО выполнять свои союзнические обязательства и одновременно ослабить поддержку Украины.

Польские военные. Фото: из открытых источников

Как утверждают источники, близкие президенту Польши, вероятные сценарии рассчитаны на ближайшие несколько месяцев. Среди возможных вариантов называют атаки беспилотниками на объекты критической инфраструктуры, в частности электростанции или имитацию масштабного воздушного налета, что заставит польские силы ПВО перейти в боевую готовность.

Самым опасным считается сценарий гибридной операции на польской границе. По информации собеседников журналистов, в нее могут быть привлечены не только российские, но и белорусские военные. При этом Москва может попытаться объяснить инцидент случайным пересечением границы из-за сбоя GPS или вымышленной "спасательной миссией" после аварии военного вертолета.

По оценкам источников, Кремль может рассчитывать, что Польша не решится на жесткий ответ во избежание масштабной эскалации. Если же российские подразделения беспрепятственно покинут территорию страны после провокации, это может быть использовано Москвой в качестве демонстрации слабости Альянса.

В то же время, собеседники изданий не исключают, что Россия попытается использовать подобный инцидент как инструмент политического давления, выдвинув требование сократить или прекратить военную помощь Украине. Отдельные представители стран НАТО и структур безопасности Балтии подтвердили журналистам, что риск подобных гибридных сценариев оценивается как реальный, хотя официального подтверждения этой информации от правительств США или Польши пока нет.

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