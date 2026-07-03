Росія знайшла слабкі місця НАТО: стали відомі деталі таємної операції Кремля

Росія могла майже два роки системно перевіряти готовність країн НАТО до нових загроз, використовуючи масштабну кампанію із застосуванням безпілотників. До такого висновку дійшли експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), зазначивши, що Кремль фактично створив карту слабких місць європейської системи протиповітряної оборони.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Financial Times із посиланням на доповідь аналітиків, протягом 19 місяців дрони фіксувалися більш ніж у десяти державах НАТО та Ірландії. При цьому країни Альянсу здебільшого реагували на інциденти окремо, не виробивши єдиного механізму протидії.

У дослідженні зазначається, що особливу роль могли відігравати російські танкери так званого "тіньового флоту". За версією авторів, окремі судна могли використовуватися як платформи запуску безпілотників або ретранслятори сигналу.

Дрони неодноразово з'являлися поблизу стратегічних військових і ядерних об'єктів у Данії, Франції, Великій Британії, Німеччині, Бельгії та Нідерландах. Один із найгучніших інцидентів стався біля аеропорту Копенгагена, який довелося тимчасово закривати, а також над нідерландською авіабазою Волкел, де для перехоплення піднімали винищувачі.

Експерти наголошують, що європейська ППО створювалася для боротьби з літаками та ракетами, тоді як дешеві малорозмірні дрони виявилися значно складнішою ціллю. Крім того, у багатьох випадках військові не могли відкривати вогонь через чинні правила застосування сили.

У IISS вважають, що операція мала одразу кілька цілей: збір розвідданих про інфраструктуру НАТО, перевірку швидкості реагування союзників, вивчення логістичних маршрутів та психологічний тиск на європейські держави. У відповідь експерти закликали НАТО та ЄС терміново переглянути законодавство і підходи до боротьби з безпілотними загрозами.

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