Россия нашла слабые места НАТО: стали известны детали тайной операции Кремля

Россия могла почти два года системно проверять готовность стран НАТО к новым угрозам, используя масштабную кампанию по применению беспилотников. К такому выводу пришли эксперты Международного института стратегических исследований (IISS), отметив, что Кремль фактически создал карту слабых мест европейской системы противовоздушной обороны.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Как сообщает Financial Times со ссылкой на доклад аналитиков, в течение 19 месяцев дроны фиксировались более чем в десяти государствах НАТО и Ирландии. При этом страны Альянса в большинстве своем реагировали на инциденты отдельно, не выработав единого механизма противодействия.

В исследовании отмечается, что особую роль могли играть российские танкеры так называемого "теневого флота". По версии авторов отдельные суда могли использоваться как платформы запуска беспилотников или ретрансляторы сигнала.

Дроны неоднократно появлялись вблизи стратегических военных и ядерных объектов в Дании, Франции, Великобритании, Германии, Бельгии и Нидерландах. Один из самых громких инцидентов произошел возле аэропорта Копенгагена, который пришлось временно закрывать, а также нидерландской авиабазы Волкел, где для перехвата поднимали истребители.

Эксперты подчеркивают, что европейская ПВО создавалась для борьбы с самолетами и ракетами, тогда как дешевые малоразмерные дроны оказались более сложной целью. Кроме того, во многих случаях военные не могли открывать огонь из-за действующих правил применения силы.

В IISS считают, что операция имела сразу несколько целей: сбор разведданных об инфраструктуре НАТО, проверку скорости реагирования союзников, изучение логистических маршрутов и психологическое давление на европейские государства. В ответ эксперты призвали НАТО и ЕС срочно пересмотреть законодательство и подходы к борьбе с беспилотными угрозами.

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