Молодь роз’їхалася по світу: скільки українців готові повернутися після війни

Станом на кінець вересня 2025 року у країнах Європейського Союзу тимчасовий захист отримували понад 1,513 млн громадян України віком від 14 до 34 років. Із них близько 1,162 млн були віком 18-34 роки. Такі дані навело Міністерство молоді та спорту України у відповіді на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі", посилаючись на дані Євростату.

Молодь за кордоном

Водночас отримати точну загальну кількість молодих українців, які перебувають за кордоном, наразі неможливо. У Мінмолодьспорті пояснюють, що через повномасштабну війну органи державної статистики не мають повного обсягу адміністративних даних для формування статистики щодо чисельності населення та міграційного руху. Відповідні показники не формуються та не оприлюднюються у звичайному режимі.

Зрозуміти настрої молоді допомагають соціологічні дослідження. У 2025 році ПРООН в Україні спільно з Мінмолодьспортом провела дослідження "Вплив війни на молодь в Україні". За його результатами, 22% молодих українців готові повернутися в Україну, тоді як ще 33% не визначилися зі своїми планами. Саме ця група, на думку Міністерства, становить значний потенціал для впливу державної політики.

Головними перешкодами для повернення молодь називає відсутність стабільності, обмежені можливості працевлаштування та житлові проблеми. Тобто одного лише бажання повернутися недостатньо — рішення значною мірою залежить від того, чи бачить людина в Україні безпечні умови, роботу, житло та перспективу професійної реалізації.

При цьому окремої точної цифри щодо того, скільки молодих українців уже повернулися з-за кордону після початку повномасштабного вторгнення, Мінмолодьспорт не навів. Водночас показовим є проведений у травні 2026 року форум "Вдома краще!": до нього долучилися близько 300 молодих людей, які вже повернулися в Україну, а також 80 молодих українців, які нині живуть за кордоном.

Держава робить ставку не лише на безпосереднє повернення, а й на збереження зв’язку молоді з Україною. У межах державних програм розвиваються молодіжні, освітні та культурні ініціативи за кордоном, підтримуються українські організації та студентські спільноти. Зокрема, проєкт "UA NEXT GENERATIONS" охоплює понад 2 тисячі дітей та підлітків у більш ніж 100 країнах.

Окремий напрям – фінансова підтримка проєктів, які можуть сприяти поверненню молоді. У 2026 році загальний обсяг фінансування двох відповідних конкурсів Мінмолодьспорту становить 108 млн грн. У грантовій програмі Українського молодіжного фонду передбачений окремий напрям для організацій, які працюють над поверненням молодих українців з-за кордону. Йдеться про консультації щодо освіти, роботи та житла, адаптаційні й кар’єрні програми, підтримку громад та інформування молоді про можливості повернення.

Водночас Міністерство готує нове дослідження – перше репрезентативне дослідження стану національної ідентичності молоді з тимчасово окупованих територій, яка перебуває за кордоном. Воно має показати, що саме утримує молодих людей від повернення, а що, навпаки, посилює їхній зв’язок з Україною.

Таким чином, точного "портрета" молоді, яка остаточно вирішила залишитися за кордоном, держава поки не має. Але нинішні цифри свідчать про інше: майже кожен четвертий готовий повернутися, а ще третина не зробила остаточного вибору. Саме за цю невизначену частину української молоді, схоже, і розгортатиметься головна боротьба державної політики найближчими роками.

Також видання "Коментарі" повідомляло – генерал закликав закрити виїзд молоді з України: куди пропонує відправити.



