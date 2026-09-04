Молодежь разъехалась по миру: сколько украинцев готовы вернуться после войны

По состоянию на конец сентября 2025 года в странах Европейского Союза временную защиту получали более 1,513 млн. граждан Украины в возрасте от 14 до 34 лет. Из них около 1,162 млн. были в возрасте 18-34 года. Такие данные привело Министерство молодежи и спорта Украины в ответе на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии", ссылаясь на данные Евростата.

Молодежь за границей

В то же время получить точное общее количество находящихся за рубежом молодых украинцев пока невозможно. В Минмолодежьспорте объясняют, что из-за полномасштабной войны органы государственной статистики не имеют полного объема административных данных для формирования статистики относительно численности населения и миграционного движения. Соответствующие характеристики не формируются и не обнародуются в обычном режиме.

Понять настроения молодежи помогают социологическим исследованиям. В 2025 году ПРООН в Украине совместно с Минмолодежьспортом провела исследование "Влияние войны на молодежь в Украине". По его результатам, 22% молодых украинцев готовы вернуться в Украину, в то время как еще 33% не определились со своими планами. Именно эта группа, по мнению Министерства, представляет значительный потенциал для влияния государственной политики.

Главными препятствиями для возвращения молодежь называют отсутствие стабильности, ограниченные возможности трудоустройства и жилищные проблемы. То есть одного желания вернуться недостаточно — решение в значительной степени зависит от того, видит ли человек в Украине безопасные условия, работу, жилье и перспективу профессиональной реализации.

При этом отдельной точной цифры по поводу того, сколько молодых украинцев уже вернулись из-за границы после начала полномасштабного вторжения, Минмолодежьспорт не привел. В то же время показательным является проведенный в мае 2026 года форум "Дома лучше!": к нему присоединились около 300 молодых людей, которые уже вернулись в Украину, а также 80 молодых украинцев, ныне живущих за границей.

Государство делает ставку не только на непосредственный возврат, но и на сохранение связи молодежи с Украиной. В рамках государственных программ развиваются молодежные, образовательные и культурные инициативы за границей, поддерживаются украинские организации и студенческие сообщества. В частности, проект "UA NEXT GENERATIONS" охватывает более 2 тысяч детей и подростков в более чем 100 странах.

Отдельное направление – финансовая поддержка проектов, способных способствовать возвращению молодежи. В 2026 году общий объем финансирования двух соответствующих конкурсов Минмолодежьспорта составляет 108 млн грн. В грантовой программе Украинского молодежного фонда предусмотрено отдельное направление для организаций, работающих над возвращением молодых украинцев из-за границы. Речь идет о консультациях по образованию, работе и жилью, адаптационным и карьерным программам, поддержке общин и информированию молодежи о возможностях возвращения.

В то же время, Министерство готовит новое исследование – первое репрезентативное исследование состояния национальной идентичности молодежи с временно оккупированных территорий, которая находится за границей. Оно должно показать, что именно удерживает молодых людей от возвращения, а что наоборот усиливает их связь с Украиной.

Таким образом, точного "портрета" молодежи, окончательно решившей остаться за границей, у государства пока нет. Но нынешние цифры свидетельствуют о другом: почти каждый четвертый готов вернуться, а треть не сделала окончательного выбора. Именно за эту неопределенную часть украинской молодежи, похоже, и будет разворачиваться главная борьба государственной политики в ближайшие годы.

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